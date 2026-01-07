Tarot enero 2026: la carta elegida del mes y sus predicciones en el amor, dinero y salud

El tarot y sus predicciones marcarán en enero 2026 un tiempo en el que cada elección tendrá peso, y donde la voluntad personal se convertirá en la llave que activará los cambios. Nada permanecerá estático: todo responderá a la intención que coloques en cada paso.

Tarot de enero 2026: la carta elegida del mes

El tarot revela que la carta que gobernará enero 2026 será El Mago, símbolo del poder creador y de la manifestación consciente. El Mago representa en el tarot el dominio de los recursos internos y externos, así como la capacidad de iniciar ciclos con determinación. Bajo su influencia, enero se convertirá en un mes clave para sembrar intenciones claras.