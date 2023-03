horoscopos horizontal El horóscopo para todos los signos.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Día de recompensa en el que verán realizados varios sueños que tienen que ver con sus emociones. No distraigan su armonía con problemas que tienen y que en esta jornada no pueden resolver. Aprendan a distribuir sus emociones y a no poner el mismo peso para todo. Equilibrio. Momento de color: turquesa.