El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 12 de noviembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 12 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro y Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: Tomar iniciativas, defender proyectos y resolver asuntos pendientes
- Actividades a evitar: Imprudencias y enfrentamientos por orgullo
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Tigre de Metal Yang
Según el horóscopo chino, este jueves 12 de noviembre estará regido por el Tigre de Metal Yang, una combinación de carácter decidido que favorece la independencia, la valentía y la capacidad de actuar frente a situaciones que exigen una postura clara. El Metal aporta firmeza a la naturaleza impulsiva del Tigre y ayuda a transformar el entusiasmo en determinación.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 12 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el empuje del Tigre puede sacarte de una posición demasiado cautelosa y animarte a tomar una decisión que venías evaluando en silencio. Tu capacidad para anticipar movimientos será valiosa si la utilizas para negociar con inteligencia, en lugar de entrar en una competencia que no necesitas ganar.
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Metal Yang comparte tu aprecio por la firmeza, pero el temperamento del Tigre puede resultarte demasiado impaciente. No permitas que una diferencia de criterios te haga abandonar un objetivo importante; será más productivo sostener tu postura con argumentos y dejar que los resultados hablen por sí mismos.
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la presencia de tu propio signo intensifica el deseo de tomar las riendas y demostrar de qué eres capaz. El Metal Yang te concede determinación para enfrentar una situación exigente, aunque tendrás que moderar las reacciones tajantes si quieres conservar el apoyo de personas que pueden ser importantes para tus planes.
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad de esta combinación puede alterar tu preferencia por los acuerdos tranquilos y los movimientos medidos. Una circunstancia te pedirá mayor firmeza, por lo que conviene expresar tus necesidades sin rodeos y no aceptar decisiones ajenas simplemente para evitar una discusión.
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el impulso del Tigre despierta tu ambición y puede ayudarte a reconocer una oportunidad que requiere iniciativa. Ambos signos comparten una naturaleza fuerte, de modo que el principal desafío estará en evitar disputas por protagonismo y orientar esa energía hacia una meta que permita sumar capacidades.
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Metal Yang puede favorecer tu capacidad de análisis, pero la velocidad con la que se desarrollen ciertos acontecimientos no siempre coincidirá con tu estrategia. Antes de revelar tus intenciones, observa quiénes están dispuestos a colaborar y cuáles son las consecuencias reales de cada alternativa.
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la afinidad con el Tigre favorece la iniciativa, la actividad y los proyectos que necesitan entusiasmo para ponerse en marcha. Podrías encontrar respaldo para una propuesta personal o laboral, especialmente si combinas tu espontaneidad con la disciplina que aporta el Metal.
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el clima competitivo de la jornada puede hacerte sentir que debes responder a exigencias que no se ajustan a tus prioridades. No te apresures a demostrar fortaleza mediante una confrontación; elegir tus batallas y proteger tu tiempo será una decisión mucho más acertada.
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la oposición con el Tigre puede traducirse en rivalidades, malentendidos o diferencias respecto de quién debe tomar la iniciativa. Tu ingenio te permitirá encontrar salidas originales, pero será importante no recurrir a provocaciones ni a maniobras que puedan deteriorar una relación de confianza.
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el Metal del día coincide con una cualidad propia de tu signo y refuerza tu capacidad para actuar con criterio, precisión y determinación. Aunque el Tigre prefiera avanzar sin demasiadas explicaciones, tú podrás aportar orden a una iniciativa siempre que evites convertir cada diferencia en una cuestión de principios.
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la compatibilidad con el Tigre estimula tu sentido de la justicia y te impulsa a defender una causa que consideras importante. Es un momento favorable para respaldar a alguien, asumir una responsabilidad o avanzar en un proyecto compartido, sin perder de vista tus propios límites.
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el vínculo favorable con el Tigre puede darte confianza para salir de una actitud expectante y participar más activamente en una decisión. Tu sensibilidad ayudará a suavizar las asperezas del Metal Yang, aunque deberás evitar que tu disposición a colaborar termine convirtiéndose en una obligación que nadie te pidió asumir.
En pocas palabras
- Horóscopo chino: Predicciones del jueves 12 de noviembre, regido por el Tigre de Metal Yang.
- Energía del día: Favorece la independencia y la valentía, con énfasis en la determinación.
- Recomendaciones: Tomar iniciativas, defender proyectos y resolver asuntos pendientes.
Resumen generado por Thinkindot AI