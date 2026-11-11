Signo regente del día: Tigre

Tigre Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo, Perro y Cerdo

Caballo, Perro y Cerdo Animales incompatibles: Mono

Mono Actividades recomendadas: Tomar iniciativas, defender proyectos y resolver asuntos pendientes

Tomar iniciativas, defender proyectos y resolver asuntos pendientes Actividades a evitar: Imprudencias y enfrentamientos por orgullo

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Tigre de Metal Yang

Según el horóscopo chino, este jueves 12 de noviembre estará regido por el Tigre de Metal Yang, una combinación de carácter decidido que favorece la independencia, la valentía y la capacidad de actuar frente a situaciones que exigen una postura clara. El Metal aporta firmeza a la naturaleza impulsiva del Tigre y ayuda a transformar el entusiasmo en determinación.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 12 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el empuje del Tigre puede sacarte de una posición demasiado cautelosa y animarte a tomar una decisión que venías evaluando en silencio. Tu capacidad para anticipar movimientos será valiosa si la utilizas para negociar con inteligencia, en lugar de entrar en una competencia que no necesitas ganar.

el empuje del Tigre puede sacarte de una posición demasiado cautelosa y animarte a tomar una decisión que venías evaluando en silencio. Tu capacidad para anticipar movimientos será valiosa si la utilizas para negociar con inteligencia, en lugar de entrar en una competencia que no necesitas ganar. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Metal Yang comparte tu aprecio por la firmeza, pero el temperamento del Tigre puede resultarte demasiado impaciente. No permitas que una diferencia de criterios te haga abandonar un objetivo importante; será más productivo sostener tu postura con argumentos y dejar que los resultados hablen por sí mismos.

el Metal Yang comparte tu aprecio por la firmeza, pero el temperamento del Tigre puede resultarte demasiado impaciente. No permitas que una diferencia de criterios te haga abandonar un objetivo importante; será más productivo sostener tu postura con argumentos y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la presencia de tu propio signo intensifica el deseo de tomar las riendas y demostrar de qué eres capaz. El Metal Yang te concede determinación para enfrentar una situación exigente, aunque tendrás que moderar las reacciones tajantes si quieres conservar el apoyo de personas que pueden ser importantes para tus planes.

la presencia de tu propio signo intensifica el deseo de tomar las riendas y demostrar de qué eres capaz. El Metal Yang te concede determinación para enfrentar una situación exigente, aunque tendrás que moderar las reacciones tajantes si quieres conservar el apoyo de personas que pueden ser importantes para tus planes. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad de esta combinación puede alterar tu preferencia por los acuerdos tranquilos y los movimientos medidos. Una circunstancia te pedirá mayor firmeza, por lo que conviene expresar tus necesidades sin rodeos y no aceptar decisiones ajenas simplemente para evitar una discusión.

la intensidad de esta combinación puede alterar tu preferencia por los acuerdos tranquilos y los movimientos medidos. Una circunstancia te pedirá mayor firmeza, por lo que conviene expresar tus necesidades sin rodeos y no aceptar decisiones ajenas simplemente para evitar una discusión. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el impulso del Tigre despierta tu ambición y puede ayudarte a reconocer una oportunidad que requiere iniciativa. Ambos signos comparten una naturaleza fuerte, de modo que el principal desafío estará en evitar disputas por protagonismo y orientar esa energía hacia una meta que permita sumar capacidades.

el impulso del Tigre despierta tu ambición y puede ayudarte a reconocer una oportunidad que requiere iniciativa. Ambos signos comparten una naturaleza fuerte, de modo que el principal desafío estará en evitar disputas por protagonismo y orientar esa energía hacia una meta que permita sumar capacidades. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el Metal Yang puede favorecer tu capacidad de análisis, pero la velocidad con la que se desarrollen ciertos acontecimientos no siempre coincidirá con tu estrategia. Antes de revelar tus intenciones, observa quiénes están dispuestos a colaborar y cuáles son las consecuencias reales de cada alternativa.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 12 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang.