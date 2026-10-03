Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Tigre, Conejo, Cabra

Tigre, Conejo, Cabra Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: descansar, compartir, disfrutar, crear, ordenar

descansar, compartir, disfrutar, crear, ordenar Actividades a evitar: excesos, sospechas, discusiones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Cerdo de Metal Yin

Según el horóscopo chino, este domingo propone una energía más íntima y receptiva, en la que la naturaleza generosa del Cerdo se mezcla con la claridad selectiva del Metal Yin. La jornada favorece los vínculos sinceros, los pequeños placeres y aquellas decisiones que permiten recuperar espacio personal

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 4 de octubre, día del Cerdo de Metal Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Cerdo puede llevarte hacia un ritmo más pausado, aunque tu mente seguirá buscando asuntos que resolver. Permítete disfrutar de una conversación agradable o de una actividad que normalmente dejas para después, porque de ese descanso puede surgir una perspectiva diferente sobre un problema reciente.

la energía del Cerdo puede llevarte hacia un ritmo más pausado, aunque tu mente seguirá buscando asuntos que resolver. Permítete disfrutar de una conversación agradable o de una actividad que normalmente dejas para después, porque de ese descanso puede surgir una perspectiva diferente sobre un problema reciente. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Metal Yin conecta con tu necesidad de preservar aquello que has construido con esfuerzo, pero el domingo no exige que controles cada detalle. Una pausa voluntaria, lejos de representar pérdida de tiempo, puede ayudarte a recuperar fuerzas y mirar con mayor serenidad una responsabilidad que tendrás que afrontar próximamente.

el Metal Yin conecta con tu necesidad de preservar aquello que has construido con esfuerzo, pero el domingo no exige que controles cada detalle. Una pausa voluntaria, lejos de representar pérdida de tiempo, puede ayudarte a recuperar fuerzas y mirar con mayor serenidad una responsabilidad que tendrás que afrontar próximamente. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la afinidad con el Cerdo crea un ambiente especialmente favorable para recuperar espontaneidad y disfrutar de la compañía de personas con las que puedes ser tú mismo. Una salida sencilla, una charla sin prisas o un proyecto personal que te entusiasme puede devolverte una alegría que habías dejado en segundo plano.

la afinidad con el Cerdo crea un ambiente especialmente favorable para recuperar espontaneidad y disfrutar de la compañía de personas con las que puedes ser tú mismo. Una salida sencilla, una charla sin prisas o un proyecto personal que te entusiasme puede devolverte una alegría que habías dejado en segundo plano. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la conexión con el Cerdo favorece tu sensibilidad y te permite encontrar belleza en detalles que normalmente pasan desapercibidos. Es un día apropiado para cuidar tu espacio, acercarte a alguien querido o dedicar unas horas a una actividad creativa sin convertirla en una obligación.

la conexión con el Cerdo favorece tu sensibilidad y te permite encontrar belleza en detalles que normalmente pasan desapercibidos. Es un día apropiado para cuidar tu espacio, acercarte a alguien querido o dedicar unas horas a una actividad creativa sin convertirla en una obligación. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): puedes sentir que el ambiente del domingo avanza a un ritmo demasiado tranquilo para tus planes, pero esa pausa tiene algo que ofrecerte. En lugar de intentar acelerar las circunstancias, aprovecha para ordenar una idea, revisar una decisión o simplemente recuperar energía antes de volver a la acción.

puedes sentir que el ambiente del domingo avanza a un ritmo demasiado tranquilo para tus planes, pero esa pausa tiene algo que ofrecerte. En lugar de intentar acelerar las circunstancias, aprovecha para ordenar una idea, revisar una decisión o simplemente recuperar energía antes de volver a la acción. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la oposición con el Cerdo puede hacer que algunas diferencias de criterio parezcan más profundas de lo que realmente son. No es conveniente interpretar silencios o gestos ambiguos como señales de desconfianza; preguntar directamente y conservar la calma evitará que una impresión pasajera altere un vínculo importante.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 4 de octubre, día del Cerdo de Metal Yin.