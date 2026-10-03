El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 4 de octubre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 4 de octubre, día del Cerdo de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Tigre, Conejo, Cabra
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: descansar, compartir, disfrutar, crear, ordenar
- Actividades a evitar: excesos, sospechas, discusiones
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Cerdo de Metal Yin
Según el horóscopo chino, este domingo propone una energía más íntima y receptiva, en la que la naturaleza generosa del Cerdo se mezcla con la claridad selectiva del Metal Yin. La jornada favorece los vínculos sinceros, los pequeños placeres y aquellas decisiones que permiten recuperar espacio personal
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 4 de octubre, día del Cerdo de Metal Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Cerdo puede llevarte hacia un ritmo más pausado, aunque tu mente seguirá buscando asuntos que resolver. Permítete disfrutar de una conversación agradable o de una actividad que normalmente dejas para después, porque de ese descanso puede surgir una perspectiva diferente sobre un problema reciente.
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el Metal Yin conecta con tu necesidad de preservar aquello que has construido con esfuerzo, pero el domingo no exige que controles cada detalle. Una pausa voluntaria, lejos de representar pérdida de tiempo, puede ayudarte a recuperar fuerzas y mirar con mayor serenidad una responsabilidad que tendrás que afrontar próximamente.
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la afinidad con el Cerdo crea un ambiente especialmente favorable para recuperar espontaneidad y disfrutar de la compañía de personas con las que puedes ser tú mismo. Una salida sencilla, una charla sin prisas o un proyecto personal que te entusiasme puede devolverte una alegría que habías dejado en segundo plano.
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la conexión con el Cerdo favorece tu sensibilidad y te permite encontrar belleza en detalles que normalmente pasan desapercibidos. Es un día apropiado para cuidar tu espacio, acercarte a alguien querido o dedicar unas horas a una actividad creativa sin convertirla en una obligación.
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): puedes sentir que el ambiente del domingo avanza a un ritmo demasiado tranquilo para tus planes, pero esa pausa tiene algo que ofrecerte. En lugar de intentar acelerar las circunstancias, aprovecha para ordenar una idea, revisar una decisión o simplemente recuperar energía antes de volver a la acción.
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la oposición con el Cerdo puede hacer que algunas diferencias de criterio parezcan más profundas de lo que realmente son. No es conveniente interpretar silencios o gestos ambiguos como señales de desconfianza; preguntar directamente y conservar la calma evitará que una impresión pasajera altere un vínculo importante.
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el domingo te invita a bajar el ritmo sin sentir que estás perdiendo impulso. Un encuentro agradable o una actividad que te permita moverte libremente puede resultar mucho más reparadora que llenar la agenda de compromisos.
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la armonía con el Cerdo favorece una jornada cálida, creativa y propicia para compartir afecto sin demasiadas explicaciones. El Metal Yin también te ayuda a reconocer qué personas y situaciones merecen tu energía, algo que puede llevarte a poner límites con delicadeza pero sin culpa.
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): después de varios días de movimiento mental, el domingo puede pedirte que dejes algunas respuestas para más adelante. Tu ingenio seguirá activo, pero utilizarlo para disfrutar, conversar o explorar algo por simple curiosidad será más provechoso que convertir cada momento en una oportunidad para producir.
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del Cerdo puede resultarte algo menos estructurada de lo que prefieres, especialmente si encuentras desorden en asuntos cotidianos. En lugar de intentar corregirlo todo, elige solamente aquello que realmente necesita atención y reserva el resto del día para descansar.
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la jornada puede despertar tu instinto de proteger a quienes quieres, aunque no todos necesitarán que intervengas en sus asuntos. Aprender a acompañar sin cargar con problemas ajenos será una de las claves para disfrutar plenamente de este domingo.
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): tu propia energía ocupa el centro de la jornada y el Metal Yin te ayuda a ser más selectivo con aquello que deseas conservar cerca. Es un buen momento para disfrutar de una persona, un lugar o una actividad que te haga bien, pero también para reconocer que decir “no” a tiempo puede proteger aquello que verdaderamente valoras.
En pocas palabras
- Horóscopo chino: Predicciones del domingo 4 de octubre, día del Cerdo de Metal Yin, según el calendario tradicional.
- Energía del día: Propicia vínculos sinceros, pequeños placeres y la recuperación de espacio personal.
- Predicciones por signo: Cada signo zodiacal recibe consejos específicos para aprovechar la energía del día.
Resumen generado por Thinkindot AI