Yanina Latorre tajante sobre las fotos de Wanda Nara al borde de la censura: "Si sigue bajando de peso va a..."

Yanina Latorre habló de la transformación física de Wanda Nara.

Según Wanda Nara, tuvo que engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista junto a Agustín Bernasconi, con quien fue vinculada sentimentalmente mientras estaba de novia con L-Gante.

Wanda Nara trató de mentirosa a la China Suárez en Masterchef

Las redes estallaron con un picante comentario de la rubia en el último programa de Masterchef Celebrity.

Conversando con Rocío Robles y la China Ansa que tuvieron que cocinar en pareja para el desafío de la noche, Wanda Nara no dudó en lanzar una filosísima indirecta hacia la China Suárez.

“Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así", dijo Wanda Nara chicaneando a la China Ansa y aprovechando su sobrenombre para exponer a la China Suárez. "¿Lo dije o lo pense?", siguió dándose cuenta de la repercusión que generó su comentario.

Mientras tanto, Mauro Icardi dio detalles de la resolución del Tribunal de Milán que declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.

Wanda Nara asistió a un evento y causó impacto con su figura

Wanda Nara asistió al evento de lanzamiento de una lujosa marca internacional y las fotos estallaron la red.

Pochi de Gossipeame publicó las imagenes que le mandaron usuarias que estaban presentes en el evento y quedaron impactadas por la renovada figura de Wanda Nara.

Fue la misma Wanda Nara quien días atrás reveló que decidió engordar 10 kilos para el papel que interpreta en su primer película como protagonista.

"Las hermanas Nara y Valentino llegando en un carrito de golf. Todas las que me mandaron foto me hicieron el mismo comentario, aunque no se habla de cuerpos ajenos, Wanda Nara está más delgada", escribió Pochi junto al collage de imágenes.