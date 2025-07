Yanina Latorre habló sobre lo nuevos rumores de infidelidad de Diego Latorre y fue contundente

"Que cuente. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Yo no la llamé ni nada, te juro por Dios. Ni me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre", dijo Yanina Latorre quitándole importancia.

Yanina Latorre tomó una drástica decisión sobre su futuro en LAM

Yanina Latorre habló con Marcela Tauro en Infama y dio detalles de la interna del programa. El viernes por la noche, Marixa Balli se despachó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre mostrándose de lo más ofendida por no ser elegida para reemplazar al conductor.

En comunicación con Marcela Tauro, Yanina reveló que se sorprendió con el enojo de Marixa. Además, la rubia desmintió los rumores sobre su salida de LAM.

"¿Es verdad que te quedas solo en SQP y te vas de LAM?... Se dice que te ofrecieron propuestas de varios canalels", preguntó Marcela Tauro. "No no es verdad. Tengo contrato con América por tres años más", dijo Yanina Latorre quien aseguró que seguirá acompañando a Ángel de Brito.

Yanina Latorre reveló sus retoques que estéticos luego de que una cirujana la mandará al frente

Furiosa, Yanina Latorre apuntó contra una reconocida doctora que publicó un video en redes sociales mostrando el antes y despúes de la conductora, revelando sus posibles retoques e intervenciones estéticas.

En su programa de radio, Yanina Latorre explicó que se trata de una imagen al natural y otra de una súper producción para la revista Gente donde hay diferentes luces y maquillaje.

Además, la mujer de Diego Latorre negó todas las operaciones que le atribuyó la cirujana confesando que si bien tiene relleno y acido hialurónico en sus pómulos y labios, jamás se operó el rostro.