Yanina Latorre apuntó contra Flor Vigna luego de los polémicos dichos de la actriz en el reality La Casa de los Famosos en México.
Yanina Latorre calificó a Flor Vigna como peligrosa tras sus dichos sobre el autismo
Flor Vigna habló del autismo en La casa de los Famosos y Yanina Latorre la defenestró. Los detalles
En una charla con sus compañeros, Flor Vigna dijo tener autismo y dio una serie de afirmaciones que generaron gran controversia y preocupación. "Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, ¿viste? Que si vos lo querés superar, lo podés superar”, expresó y Yanina Latorre no se lo dejó pasar.
"Estas chicas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir boludeces. Esta piba es pelotuda en serio, que no te escuche nadie. No es una enfermedad o una patología, es una condición que es tratable. No podés decir que el autismo es un tema mental y que si querés, lo podés superar cuando hay gente y familias que sufren”, disparó Yanina en su programa de radio.
“Quiso decir que es solitaria y que es para dentro, que no se da con el mundo exterior. Es un horror, que diga que es solitaria y que no se da con el mundo pero no que es autista”, siguió furiosa con Vigna.
Yanina Latorre reveló la infidelidad más escandalosa de Flor Vigna
Yanina Latorre apuntó contra Flor Vigna en medio de las repercusiones por las declaraciones de la actriz asegurando que Cande Ruggeri quiso seducir a Nicolás Occhiato cuando estaban de novios.
medio de las repercusiones por las declaraciones de la actriz asegurando que Cande Ruggeri quiso seducir a Nicolás Occhiato cuando estaban de novios.
Según reveló Flor Vigna en La Casa de los Famosos México, Nicolás Occhiato le dijo que durante un viaje a Disney donde ambos trabajaban como animadores, Cande Ruggeri se metió en su cama.
“Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”, dijo Flor Vigna a cámara y Yanina Latorre no se lo dejó pasar.
"Es jodida pero se hace la boluda... Hay necesidad, encima mirá a cámara y cómo que amenazó, dijo nombre y apellido", arrancó Yanina en SQP. "Ni siquiera es divertida... Es una zorra. Ella cag... a Mati Napp que era su coach, no es tan buenita", siguió recordando la escandalosa relación de Flor Vigna con su entrenador durante el Bailando por un Sueño.
En pocas palabras
- Yanina Latorre criticó: Calificó a Flor Vigna de "peligrosa" por sus dichos sobre el autismo.
- Declaraciones polémicas: Vigna afirmó en "La Casa de los Famosos" que el autismo es "una cuestión mental" superable.
- Repercusiones: Latorre cuestionó la ligereza de Vigna al hablar de condiciones médicas complejas.