Yanina Latorre calificó a Flor Vigna como peligrosa tras sus dichos sobre el autismo

“Quiso decir que es solitaria y que es para dentro, que no se da con el mundo exterior. Es un horror, que diga que es solitaria y que no se da con el mundo pero no que es autista”, siguió furiosa con Vigna.

Yanina Latorre reveló la infidelidad más escandalosa de Flor Vigna

Yanina Latorre apuntó contra Flor Vigna en medio de las repercusiones por las declaraciones de la actriz asegurando que Cande Ruggeri quiso seducir a Nicolás Occhiato cuando estaban de novios.

medio de las repercusiones por las declaraciones de la actriz asegurando que Cande Ruggeri quiso seducir a Nicolás Occhiato cuando estaban de novios.

Según reveló Flor Vigna en La Casa de los Famosos México, Nicolás Occhiato le dijo que durante un viaje a Disney donde ambos trabajaban como animadores, Cande Ruggeri se metió en su cama.

“Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces”, dijo Flor Vigna a cámara y Yanina Latorre no se lo dejó pasar.

Flor Vigna hundió a Cande Ruggeri y Nicolás Occhiato.

"Es jodida pero se hace la boluda... Hay necesidad, encima mirá a cámara y cómo que amenazó, dijo nombre y apellido", arrancó Yanina en SQP. "Ni siquiera es divertida... Es una zorra. Ella cag... a Mati Napp que era su coach, no es tan buenita", siguió recordando la escandalosa relación de Flor Vigna con su entrenador durante el Bailando por un Sueño.