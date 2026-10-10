En medio de las repercusiones por el comunciado de Mauro Icardi anunciando su divorcio de Wanda Nara, la top estalló los portales con una atrevida selfie en ropa interior.
Wanda Nara mostró cómo quedó su abdomen tras bajar 10 kilos: la foto que causó furor
Impacto en las redes sociales por la foto de Wanda Nara presumiendo su nueva silueta
De lo más atrevida, Wanda Nara encendió el fin de semana mostrando cómo quedó su silueta luego de bajar más de 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian.
Fue la misma Wanda Nara quien reveló que decidió engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista.
Ahora, Wanda redobló la apuesta dejando a la vista su pequeñisima cintura y tonificado abdomen luciendo una bombacha XS y remera crop top.
Wanda Nara trató de mentirosa a la China Suárez en Masterchef
Las redes estallaron con un picante comentario de la rubia en el último programa de Masterchef Celebrity.
Conversando con Rocío Robles y la China Ansa que tuvieron que cocinar en pareja para el desafío de la noche, Wanda Nara no dudó en lanzar una filosísima indirecta hacia la China Suárez.
“Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así", dijo Wanda Nara chicaneando a la China Ansa y aprovechando su sobrenombre para exponer a la China Suárez. "¿Lo dije o lo pense?", siguió dándose cuenta de la repercusión que generó su comentario.
Mientras tanto, Mauro Icardi dio detalles de la resolución del Tribunal de Milán que declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.
En medio de la expectativa por su debut en el cine con su primer película como protagonista, Wanda Nara volvió a ser noticia por sus cruces con Grego Rossello en Masterchef Celebrity.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Publicó una selfie en ropa interior tras anunciar su divorcio de Mauro Icardi.
- Dieta Kardashian: La top model bajó 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian para su papel en una película.
- Masterchef: Lanzó una indirecta a la China Suárez al llamar