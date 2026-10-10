Wanda Nara mostró cómo quedó su abdomen tras bajar 10 kilos: la foto que causó furor

Wanda Nara mostró su figura tras bajajar 10 kilos.

Ahora, Wanda redobló la apuesta dejando a la vista su pequeñisima cintura y tonificado abdomen luciendo una bombacha XS y remera crop top.

Wanda Nara trató de mentirosa a la China Suárez en Masterchef

Las redes estallaron con un picante comentario de la rubia en el último programa de Masterchef Celebrity.

Conversando con Rocío Robles y la China Ansa que tuvieron que cocinar en pareja para el desafío de la noche, Wanda Nara no dudó en lanzar una filosísima indirecta hacia la China Suárez.

“Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así", dijo Wanda Nara chicaneando a la China Ansa y aprovechando su sobrenombre para exponer a la China Suárez. "¿Lo dije o lo pense?", siguió dándose cuenta de la repercusión que generó su comentario.

Mientras tanto, Mauro Icardi dio detalles de la resolución del Tribunal de Milán que declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.

En medio de la expectativa por su debut en el cine con su primer película como protagonista, Wanda Nara volvió a ser noticia por sus cruces con Grego Rossello en Masterchef Celebrity.