¡Tremenda! La foto íntima de la China Suárez y Mauro Icardi en la cama que circula por la red

china suarez mauro icardi video intimo cama.avif La foto íntima de la China Suárez y Mauro Icardi en la cama que circula por la red.

Al igual que Wanda Nara, la pareja que horas antes se robó las miradas en los festejos del Galatasaray, viajará a Milán para el juicio de divorcio de la rubia y el futbolista.

mauro china cama.jpg La foto íntima de la China Suárez y Mauro Icardi en la cama que circula por la red.

La China Suárez subió fotos en la pileta y el comentario que dejó Mauro Icardi se hizo viral

Mauro Icardi y la China Suárez siguen explotando las redes sociales con postales desde Turquía, donde viajaron acompañados por los hijos de la China, Rufina, Magnolia y Amancio.

Si bien en un principio se dijo que la China Suárez regresaría a la Argentina este viernes junto a todos sus hijos, la actriz decidió quedarse y acompañar a Mauro Icardi a Milán la próxima semana.

Además, la China Suáez y Mauro Icardi no dudaron en mostrar cómo pasaron su tarde disfrutando de su espectacular pileta y presumiendo sus figuras.

La China Suárez eligió una microbikini con mega escotazo y Mauro Icardi dejó un picante comentario revolucionando a sus followers. "El agua está hermosa con tanto calor, pero ella… qué decir… una diosa de otro universo @sangrejaponesa”, escribió en Instagram.

Qué dijo la testigo que estuvo cuando Mauro Icardi encerró a Wanda Nara: "No la dejaba..."

En LAM, Ángel de Brito leyó el testimonio de Evelyn, la mujer que ayudó a Wanda Nara la noche que volvió de su viaje en Río de Janeiro con L-Gante y a su regreso habría sido encerrada por Mauro Icardi en el vestidor.

Según Evelyn quien trabaja con L-Gante, cuando ingresaron al departamento Mauro Icardi estaba sentado con las luces apagadas, se sorprendió con su llegada y comenzó un cruce con Wanda Nara quien le preguntaba qué hacía ahí y le pedía las llaves de la casa de Santa Bárbara. Mauro Icardi le pidió que la acompañara al cuarto para hablar y dárselas.

"Pasaron veinte minutos. Estaba toda la casa apagada y en silencio. Y yo empecé a escuchar a Wanda que gritaba 'negra, negra'. Me paré, fui hasta el cuarto, abrí la puerta que estaba entornada y cuando entré lo que vi fue que Mauro estaba parado cerca de la puerta de la entrada de la habitación, yo pregunté 'qué pasa'. Wanda estaba como corriendo agarrando ropa y me dijo 'no, no, ya está, ya está'", leyó Ángel

"Yo sentía que me tenía que quedar, pero Wanda me dijo 'ya está', entonces volví a salir del cuarto y Mauro volvió a cerrar la puerta. Vuelvo a entrar y le digo a Wanda 'dale, que nos están esperando'. Mauro nos siguió hasta que salimos de la casa insitiendo para que hablen, pero entramos al ascensor. En el ascensor, Wanda se puso a llorar como una nena, yo intenté consolarla. Luego, me dijo 'negra, gracias, me encerró en el placard, gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado'", relató Evelyn en el documento.