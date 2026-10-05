Por primera vez, Nora Colosimo reveló el escandaloso motivo por el que Zaira Nara no se casó con Diego Forlán

Nora Colosimo reveló la razón por la que Zaira Nara no se casó con Diego Forlán.

En comunicación con Ángel de Brito, Nora Colosimo negó los rumores y reveló la escandalosa razón por la que Zaira Nara se separó. "Es mentira que hubo prenupcial. Zaira vio algo en su teléfono", dijo Nora y Caro Molinari recordó que habrían sido mensajes de su despedida de soltero donde organizaban algun plan con mujeres.

La reacción de Nora Colosimo cuando le preguntaron si Zaira Nara es "Tatiana"

Nora Colosimo volvió a LAM como angelita y por primera vez habló de la comentada pelea entre su hija Zaira Nara y Paula Chaves.

Si bien no dio muchos detalles, Nora Colosimo especuló sobre posibles motivos laborales aunque no pudo ocultar sus reacciones corporales y gestos generando más especulaciones sobre el distanciamiento entre Zaira y Paula Chaves.

"¿Zaira Nara es tatiana?", le preguntó Ángel de Brito sin vueltas por el noviazgo de la modelo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. "No me consta", dijo Nora despúes de un llamativo silencio.

Además, el conductor le consultó por las conversaciones privadas con Zaira Nara que Paula Chaves publicó en su cuenta de Instagram. "Fue feo", dijo sin vueltas.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Quedó mal"

En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".

"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.

"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.