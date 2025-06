nati jota gaston edul miami.jpg Nati Jota y Gastón Edul juntos en Miami: la foto más comprometedora.

"Con Gastón todo bien, es charleta. Él le habla a mis amigas mientras tomo sol y me entretengo escuchando (estamos en el mismo edificio casulamente). Cuenta el andapalla en primera persona y se gana a la gente... ya lo he visto", escribió generando toda una revolución entre sus followers.

Nati Jota diosa en Miami

Como siempre hace durante sus viajes veraniegos, Nati Jota no dudó en presumir su figura mostrando los looks y bikinis que elige para sus días.

Súper sexy, Nati Jota subió la temperatura eligiendo una microbikini color off-white que combinó con un mini pareo mega ceñido.

Días antes de su partida a Miami, Nati Jota causó sensación con una selfie post gimnasio mostrando su impactante transformación física. "Hércula está en la casa", escribió orgullosa.

Aseguran que Gastón Edul "traicionó" a Nati Jota con una ex Gran Hermano

Si bien se confirmó el breve romance entre Nati Jota y el periodista deportivo Gastón Edul, salió a la luz el acercamiento del periodista deportivo con una ex Gran Hermano.

En BONDI, Pepe Ochoa habló de la relación de Nati Jota y Gastón Edul que comenzó como un chiste para OLGA pero también se dio atrás de las cámaras.

"Tuvieron su momento pero terminó sucediendo que no conectaban y a mi lo que me dicen es que ella quedó más enganchada que Gastón quien le hizo un vacío. Actualmente no la suelta porque entiendo que Edul es un piratón. Está con todas y a Nati tampoco lo deja soltar. Entonces, él la tiene ahí, picando", agregó sobre el enojo de Nati Jota con Gastón Edul.

Como si no fuera suficiente, Pepe Ochoa aseguró que Gastón Edul estaría saliendo con la ex Gran Hermano, Sabrina Cortez. "El fin de semana anterior al programa de Olga en la Costa, él se encontró con una mujer famosa. Estuvo con ella varias veces y eso lo tengo confirmado. Y esta mujer, de alguna manera, es la que desata el conflicto que entre Gastón y Nati, que está un poco celosa", reveló contundente.