Durante la noche del lunes estalló un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el que tuvo que intervenir la policía.
La tajante respuesta de Wanda Nara luego de que dijeran que su hija de once años tiene novio
Impacto en las redes por la reacción de Wanda Nara tras versiones sobre su hija Francesca Icardi
Según reveló Nora Colosimo, Mauro Icardi viajó de forma inesperada a Estados Unidos junto a la China Suárez y sus hijos dejando a su hija Isabella Icardi sola en la casa de los sueños junto a una empleada que había sido previamente denunciada por Wanda Nara.
En Intrusos hablaron de lo sucedido y además revelaron que Francesca Icardi, la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara, no estaba en la casa de su padre ya que se encontraba con su supuesto novio.
Lejos de dejarlo pasar, Nora Colosimo negó las versiones sobre el novio de su nieta de once años y Wanda Nara fue por más mostrando imágenes de su pequeña y su sobrina en su camarín y en un salón de juegos. "A las tarde las llevé a jugar y sacamos un montón de peluches", escribió dejando claron que estuvieron junto a ella en todo momento.
Impacto por la nueva figura de Wanda Nara
Wanda Nara causó furor en las redes sociales durante el fin de semana publicando una catarata de selfies en ropa interior para mostrar su renovada silueta y Yanina Latorre no se quedó callada.
"Es muy amiga del photoshop no sé porqué se toca tanto la cara después cuando la ves en persona es una Wanda distinta", arrancó Yanina Latorre en su programa de radio sobre el uso de filtros en las imágenes que publicó la rubia.
"La semana pasada fue a un evento y estaba divina si sigue bajando de peso va a vivir en con...", siguió luego de que Wanda Nara revelara que bajó más de 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian.
Según Wanda Nara, tuvo que engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista junto a Agustín Bernasconi, con quien fue vinculada sentimentalmente mientras estaba de novia con L-Gante.
En pocas palabras
- Wanda Nara: Desmintió rumores sobre un supuesto novio de su hija Francesca Icardi, publicando fotos que la muestran juntas.
- Escándalo familiar: Se revelaron detalles de un conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que involucró a la policía.
- Críticas a Wanda Nara: Yanina Latorre cuestionó el uso de filtros en las redes sociales de Wanda Nara, comparando sus fotos con su apariencia real.