La tajante respuesta de Wanda Nara luego de que dijeran que su hija de once años tiene novio

Wanda Nara desmintió los rumores sobre el supuesto novio de su hija Francesca.

Lejos de dejarlo pasar, Nora Colosimo negó las versiones sobre el novio de su nieta de once años y Wanda Nara fue por más mostrando imágenes de su pequeña y su sobrina en su camarín y en un salón de juegos. "A las tarde las llevé a jugar y sacamos un montón de peluches", escribió dejando claron que estuvieron junto a ella en todo momento.

Impacto por la nueva figura de Wanda Nara

Wanda Nara causó furor en las redes sociales durante el fin de semana publicando una catarata de selfies en ropa interior para mostrar su renovada silueta y Yanina Latorre no se quedó callada.

"Es muy amiga del photoshop no sé porqué se toca tanto la cara después cuando la ves en persona es una Wanda distinta", arrancó Yanina Latorre en su programa de radio sobre el uso de filtros en las imágenes que publicó la rubia.

"La semana pasada fue a un evento y estaba divina si sigue bajando de peso va a vivir en con...", siguió luego de que Wanda Nara revelara que bajó más de 10 kilos siguiendo la dieta de las Kardashian.

Según Wanda Nara, tuvo que engordar para el papel que interpreta en su primer película como protagonista junto a Agustín Bernasconi, con quien fue vinculada sentimentalmente mientras estaba de novia con L-Gante.