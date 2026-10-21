Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos desembarcaron en el Caribe mexicano y revolucionaron las redes sociales con sus postales desde Xcaret.
La reacción de la China Suárez tras la polémica por estar "retando a sus hijos" en México
El posteo de la China Suárez tras las revelaciones de un turista que la cruzó en México con Mauro Icardi y sus hijos
En Intrusos mostraron en detalle cómo es el sitio turísitco que la China Suárez y Mauro Icardi eligieron para sus vacaciones y revelaron un episodio que la pareja habría vivido en uno de sus paseos.
Rodrigo Lussich leyó el mensaje de un turista que mandó al frente a la China y a Mauro. "Ella venía muy enojada, retando a los pibes y Mauro fastidiado caminando adelante”, sostuvo sobre la llamativa actitud del futbolista y la actriz.
Fiel a su estilo, la China Suárez no hizo referencia a las versiones aunque respondió de forma indirecta compartiendo una postal junto a todos su hijos sonriendo y agregando un emoji de corazón.
Mauro Icardi comparó a la China Suárez con los Ángeles de Victorias Secret
Desde allí, Mauro Icardi no paró de presumir la figura de la China Suárez publicando una serie de imágenes de la actiz en microbikini.
En medio del furor que generó el desfile de Victorias Secret días atrás, Mauro Icardi incluso comparó la belleza de la China con la de las modelos que recorrieron la mítica pasarela.
"Mi VS", escribió Icardi en una de las imágenes donde se ve a la actriz lanzando un beso y luciendo una microbikini nude con efecto de red metalizada.
Escracharon a la China Suárez comprando ropa barata en Miami
Se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.
La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.
“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.
En pocas palabras
- China Suárez y Mauro Icardi: Fueron escrachados en México por un turista que los vio retando a sus hijos.
- Reacción de la China: Compartió una foto sonriente con sus hijos en sus redes sociales.
- Comparaciones polémicas: Icardi comparó a Suárez con ángeles de Victoria's Secret y ella respondió a críticas sobre compras en Miami.