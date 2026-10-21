La reacción de la China Suárez tras la polémica por estar "retando a sus hijos" en México

La China Suárez subió foto junto a sus hijos desde México.

Fiel a su estilo, la China Suárez no hizo referencia a las versiones aunque respondió de forma indirecta compartiendo una postal junto a todos su hijos sonriendo y agregando un emoji de corazón.

Mauro Icardi comparó a la China Suárez con los Ángeles de Victorias Secret

Desde allí, Mauro Icardi no paró de presumir la figura de la China Suárez publicando una serie de imágenes de la actiz en microbikini.

En medio del furor que generó el desfile de Victorias Secret días atrás, Mauro Icardi incluso comparó la belleza de la China con la de las modelos que recorrieron la mítica pasarela.

"Mi VS", escribió Icardi en una de las imágenes donde se ve a la actriz lanzando un beso y luciendo una microbikini nude con efecto de red metalizada.

Escracharon a la China Suárez comprando ropa barata en Miami

Se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.

La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.

“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.

Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.