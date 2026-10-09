La modelo amenazada por la madre de la China Suárez destapó cómo es la verdadera relación de Mauro Icardi con la actriz

“Yo sé que no están bien las cosas entre Mauro y Eugenia. Ayer me llegó”, expresó Galera en el DM que él mostró en Nuevo Día.“Por eso no quieren que hable...Las acciones que están teniendo hablan por sí solas”, lanzó en comunicación con Juan Etchegoyen.

Quién es Rocío Galera

Días atrás, trascendió que Mauro Icardi le habría dado me gusta a posteos e historias destacadas de Rocío Galera que si bien el futbolista luego borró quedaron registrados por la top que no dudó en mandarlo al frente.

En el año 2023, Mauro Icardi ya se había interesado por Rocío Galera e incluso habrían intercambiado mensajes por Instagram que el jugador le pidió mantener en privado.

La China Suárez y Mauro Icardi acusados de sucios y desordenados

Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.

A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños". Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.

De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.

“Hongos en la pared, la ropa colgada”, comentó otro usuario. En la misma línea, una internauta escribió: “Para el moho de la pared podés rociar lavandina pura y se quita”. “Hagamos como que estuvimos juntos, como que te perdoné. Subí rápido fotos que ya empieza MasterChef, que salgan feas, a las apuradas, no importa que esté la ropa colgada en la baranda”, siguió otra usuaria en X.