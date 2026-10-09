Rocio Galera, la modelo cordobesa que recibió un escandaloso mensaje por parte de la madre de la China Suárez habló sin pelos en la lengua y prendió fuego a la pareja.
La modelo amenazada por la madre de la China Suárez destapó cómo es la verdadera relación de Mauro Icardi con la actriz
Sofía Galero rompió el silencio y sacó a la la luzel secreto que Mauro Icardi y la China Suárez no quieren que se sepa
Días atrás, Rocío expresó su preocupación luego de que la madre de la China Suárez la amenazara por meterse en e vínculo de su hija con Mauro Icardi.
"Mamarracho...Te metés en su relación y me vas a conocer”, escribió Verónica Riveiro y ahora la joven aseguró que Icardi y la China estarían en crisis, a pesar de la resolución del divorcio con Wanda Nara.
“Yo sé que no están bien las cosas entre Mauro y Eugenia. Ayer me llegó”, expresó Galera en el DM que él mostró en Nuevo Día.“Por eso no quieren que hable...Las acciones que están teniendo hablan por sí solas”, lanzó en comunicación con Juan Etchegoyen.
Quién es Rocío Galera
Días atrás, trascendió que Mauro Icardi le habría dado me gusta a posteos e historias destacadas de Rocío Galera que si bien el futbolista luego borró quedaron registrados por la top que no dudó en mandarlo al frente.
En el año 2023, Mauro Icardi ya se había interesado por Rocío Galera e incluso habrían intercambiado mensajes por Instagram que el jugador le pidió mantener en privado.
La China Suárez y Mauro Icardi acusados de sucios y desordenados
Tras el polémico posteo de Mauro Icardi recordando su primer encuentro con la China Suárez en un hotel de París mientras estaba casado con Wanda Nara, la actriz redobló la apuesta.
A horas del gran debut de Wanda Nara en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, la China Suárez publicó un álbum de fotos desde la "casa de los sueños". Posando frente al espejo, la China Suárez no solo se robó la atención con su llamativo look sino que los seguidores hicieron hincapie en el desorden y los objetos que se ven desperdigados por su living.
De lo más filosos, los followers llenaron su posteo de mensajes acusándolos de sucios y desordenados a la China Suárez y Mauro Icardi, e incluso de publicar las imágenes para opacar la gran noche de Wanda Nara.
“Hongos en la pared, la ropa colgada”, comentó otro usuario. En la misma línea, una internauta escribió: “Para el moho de la pared podés rociar lavandina pura y se quita”. “Hagamos como que estuvimos juntos, como que te perdoné. Subí rápido fotos que ya empieza MasterChef, que salgan feas, a las apuradas, no importa que esté la ropa colgada en la baranda”, siguió otra usuaria en X.
En pocas palabras
- Amenaza materna: La madre de la China Suárez amenazó a la modelo Rocío Galera por su relación con Mauro Icardi.
- Crisis en la pareja: Galera aseguró que la relación entre Icardi y la China Suárez estaría atravesando una crisis.
- Interés previo: Se reveló que Icardi había mostrado interés en Galera previamente en 2023.