“Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente", continuaron.

Sin embargo, horas después la cuenta desapareció y varias fans de Yatra aseguraron que se trata de una movida de prensa que hace poco también vivió Paulo Londra.