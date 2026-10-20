Guillermina Valdés sorprendida por la actitud de Julieta Prandi: "No sé por qué hizo el comunicado"

"No sé por qué hizo el comunicado Julieta", siguió aunque recordó que también publicó un mensaje en sus redes comunicando su separación de Marcelo Tinelli aunque aseguró que fue de mutuo acuerdo con el conductor.

La tremenda reacción de Julieta Prandi tras los dichos de Josefina Lynch sobre su vínculo con Emanuel Ortega

Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega rompió el silencio con un explosivo comunicado en su cuenta de Instagram.

Tajante, Josefina negó los rumores que la vincularon sentimentalmente a Emanuel Ortega aunque sí confirmó que estuvo trabajando en su estudio de grabación.

En medio de las repercusiones por el posteo de Lynch, Ángel de Brito respondió preguntas de sus followers y reveló la radical decisión que tomó Julieta Prandi.

"¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien que se mostraban?", escribió una usuaria. "Se fue a Brasil con un amigo", respondió Ángel aunque no reveló la identidad del hombre que la acompaña.