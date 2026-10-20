Mientras siguen las repercusiones y polémicas por las últimas declaraciones de Emanuel Ortega, Guillermina Valdés se metió de lleno tras su sorpresiva separación de Julieta Prandi.
Guillermina Valdés sorprendida por la actitud de Julieta Prandi: "No sé por qué hizo el comunicado"
Guillermina Valdés habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sin filtros
Ex mujer de Sebastián Ortega y madre de los sobrinos de Emanuel, Guillermina Valdés habló de cómo vivió su propia separación y se mostró impactada por la decisión de Julieta Prandi de publicar un comunicado anunciando el fin de su relación, sembrando dudas sobre lo sucedido.
"Es complejo. Quién soy yo para juzgar a Julieta. Cada uno hace lo que puede con sus emociones. Ni idea qué pasó. No estoy ni de un lado ni del otro. He trabajado en los medios muchos años y cuando uno asume un movimiento de esas características, trae esas cosas lamentablemente", arrancó sobre el posteo de Julieta.
"No sé por qué hizo el comunicado Julieta", siguió aunque recordó que también publicó un mensaje en sus redes comunicando su separación de Marcelo Tinelli aunque aseguró que fue de mutuo acuerdo con el conductor.
La tremenda reacción de Julieta Prandi tras los dichos de Josefina Lynch sobre su vínculo con Emanuel Ortega
Josefina Lynch, la modelo y cantante que habría provocado los celos de Julieta Prandi tras visitar el estudio de grabación de Emanuel Ortega rompió el silencio con un explosivo comunicado en su cuenta de Instagram.
Tajante, Josefina negó los rumores que la vincularon sentimentalmente a Emanuel Ortega aunque sí confirmó que estuvo trabajando en su estudio de grabación.
En medio de las repercusiones por el posteo de Lynch, Ángel de Brito respondió preguntas de sus followers y reveló la radical decisión que tomó Julieta Prandi.
"¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien que se mostraban?", escribió una usuaria. "Se fue a Brasil con un amigo", respondió Ángel aunque no reveló la identidad del hombre que la acompaña.
En pocas palabras
- Guillermina Valdés: Analizó la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, expresando sorpresa por el comunicado.
- Julieta Prandi: Publicó un comunicado anunciando el fin de su relación con Emanuel Ortega.
- Josefina Lynch: Negó rumores de romance con Emanuel Ortega, aunque confirmó que trabajó en su estudio de grabación.