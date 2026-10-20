Tras su paso por Miami, Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijos desembarcaron en el Caribe mexicano y revolucionaron las redes sociales con sus postales.
Escracharon a la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Retando a..."
Una turista se cruzó a Mauro Icardi y la China Suárez y los mandó al frente por su actitud. Los detalles
En Intrusos mostraron en detalle cómo es Xcaret el sitio turísitco que la China Suárez y Mauro Icardi eligieron para sus vacaciones y revelaron un episodio que la pareja habría vivido en uno de sus paseo.
Rodrigo Lussich leyó el mensaje de un turista que mandó al frente a la China y a Mauro. "Esta persona me dijo, que están los hijos de la China, la madre de la China, en este lugar, están en el complejo hospedados", arrancó.
"Ella venía muy enojada, retando a los pibes y Mauro fastidiado caminando adelante”, sostuvo sobre la llamativa actitud del futbolista y la actriz.
Escracharon a la China Suárez de compras con descuento en Miami
la último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego de que el jugador dejara a su hija menor sola en la casa de los sueños, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.
La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.
“No es por meter púa ni mucho menos pero ¿Wanda compraría en Primark? ¿Te la imaginás acá?”, dice y, como era de esperarse, la respuesta de la China Suárez no se hizo esperar.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez dejó un comentario en la publicación y fue letal. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, escribió mientras sigue disfrutando de sus días en Miami, Disney y México.
En pocas palabras
- China Suárez y Mauro Icardi: Fueron escrachados en México por su actitud con los hijos.
- Visitante molesto: Una turista relató el tenso episodio en un paseo turístico.
- Actitud de la pareja: China venía enojada retando a los niños y Mauro fastidiado.