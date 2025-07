El pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi para unir a la familia.

"Lo están evaluando. No están muy convencidos, pero no descartan que se dé el día viernes en el bar del Chateau, cuando Mauro vaya a devolver a las nenas", aseguró Facundo Ventura en sus historias de Instagram. Sin embargo, Maxi López pidió una cautelar para alejar a sus hijso de Mauro Icardi por lo que aún no se confirmó si se llevará a cabo el reencuentro de los hermanos.

Maxi López quiere a Mauro Icardi lejos de sus hijos

En medio de la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López se metió en el escándalo y va contra el futbolista y ex padrastro de sus hijos.

Según revelaron en A la tarde, Maxi López habría pedido ante la Justicia "la prohibición total y absoluta" para que Mauro Icardi "nunca más" pueda tener contacto y vuelva acercarse a sus hijos.

"Lo que a él lo enardeció fue que hace 15 días Mauro Icardi subió y posteó una foto junto a sus hijas y los hijos de Maxi López", comenzó contando Daniel Fava haciendo referencia a la foto que se tomaron en la confitaría del Chateau donde vive Wanda Nara.

“El apoderado de Maxi López, el doctor Facundo Mello, llegó a los tribunales de San Isidro y pidió o habría pedido, yo lo tengo confirmado, pero lo decimos en potencial; la prohibición total y absoluta para que Mauro Icardi nunca más, a partir de la fecha de hoy, pueda tener contacto o acercarse a sus hijos”, cerró Fava, tajante.