El duro momento de Joaquín Levinton: "Vas a terminar como John Lennon"

“Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta, te voy a matar yo misma con mis propias manos”, se escucha en uno de los mensajes que el músico aportará ante la jueza que investiga el caso y que fueron reproducidos en El diario de Mariana.

“Atendeme el teléfono hijo de ..., te juro que te voy a arruinar la vida. Te voy a denunciar”, gritó la mujer en un segundo mensaje de voz.

En medio de la exposición mediática del caso, Levinton regresó a las grabaciones de Es mi sueño, el concurso de canto que conduce Guido Kaczka en la pantalla de eltrece, luego de una ausencia programada por su agenda laboral.

Su vuelta confirmó que continúa como integrante del jurado después de que se especulara con su salida en medio de la denuncia. Antes de ingresar al estudio, el líder de Turf habló con la prensa y agradeció el apoyo que recibió, tanto del público como de sus compañeros. “Esto es una pesadilla”, lamentó.

La denuncia contra Joaquín

La denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio de Recoleta. “La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020.

Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en un domicilio de Levinton, de 51 años, situado en Almagro. La mujer habló de un hecho puntual “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”.

Dijo que eso ocurrió en 2022 y que en ese momento hizo la denuncia, pero que después desistió de seguir impulsando la acción penal por pedido de Levinton.

Tras la presentación, tomó intervención el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard. La mujer fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima (COV), pero no quiso que le suministraran un botón antipánico.

El vocalista de Turf, en tanto, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y publicó un comunicado en el que no sólo desmintió haber sido su pareja, sino que afirmó que la denunciante es una “acosadora”.

Fuente: lanacion.com.ar