¡Bombazo! Morena Rial reveló que L-Gante engañó a Wanda Nara con Brenda Asnicar

lgante brenda asnicar.avif Morena Rial reveló que L-Gante engañó a Wanda Nara con Brenda Asnicar.

Para que no queden dudas, otra follower le preguntó si se trataba de Brenda Asnicar la ex de Carlos Tévez. "Esa misma", contestó generando un terremoto de reacciones.

L-Gante destrozó a Wanda Nara

L-Gante causó furor en las redes sociales durante el fin de semana con posteos explosivos dedicados a Wanda Nara, tras su comentada separación. Durante las Pascuas, fue el mismo L-Gante el primero en anunciar el fin del romance y, tras los dichos de la rubia confirmándolo se pudrió todo.

En medio de rumores de los nuevos romances de Wanda Nara, L-Gante publicó un llamativo descargo con letales indirectas para su ex. "El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede".

"Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta", siguió Elián Valenzuela. "El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y tu amor. No hay excusas. O te respeta o te pierde", remarcó el músico..

Y cerró el posteo: "Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial".

L-Gante prendió fuego a Wanda Nara en las redes, se arrepintió y lo borró: las pruebas

Tras la confirmación de la separación de Wanda Nara y L-Gante, salió a la luz el romance que la rubia estaría teniendo con con Agustín Bernasconi, cantante de MYA.

En medio de todos los rumores sobre el nuevo affaire de Wanda Nara, L-Gante sacudió las redes sociales con un inesperado reposteo, imposible de pasar desapercibido.

En su muro, L-Gante reposteó una noticia sobre Wanda Nara y su supuesto novio Agustín Bernasconi. Como era de esperarse, se viralizó en segundos.

Si bien el cantante fue alertado de lo sucedido y borró su publicación, lo cierto es que la noticia llegó a los portales y estallaron los comentarios mientras Wanda Nara se muestra desde Brasil.