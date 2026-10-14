¡Bombazo! Apareció video de la China Suárez en Miami tras el drama con la hija de Wanda Nara

La China Suárez salió de compras en Miami.

Laura Ubfal publicó un video de la China Suárez donde se la ve llena de bolsas de compras en un mall de Miami acompañada por una de sus hijas. "Vamos", se la escucha decir en la grabación.

La letal frase de Mauro Icardi a su hija antes de dejarla y viajar a Miami con la China Suárez y sus hijos

Ante el llamado de la pequeña llorando pidiendo por su mamá, Wanda Nara llamó a la policía para que asistiera a la mansión y certificara la presencia de la empleada. "Mauro abandonó a Isabella", dijo Nora Colosimo.

Además, Ángel de Brito reveló la frase que le dijo Mauro Icardi a su hija. "Llama a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar o decile a Zaira", le habría dicho el jugador antes de partir con la China Suárez a Disney y dejar a la pequeña llorando.

"Se subió al auto y vomitó", agregó Nora sobre la angustia de su nieta ante lo sucedido.

La reacción de la China Suárez tras el divorcio oficial de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Sentencia de divorcio oficial. Hay motivos para brindar”, escribió el futbolista que aseguró que el tribunal de Milán declaró disuelto su matrimonio y rechazó los pedidos de manutención y pensión por divorcio de la conductora.

“El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, expresó, “La Justicia consideró que Wanda Nara cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, sostuvo.

Lejos de dejar pasar el momento, la China Suárez redobló la apuesta y se grabó bailando muy sensual en la casa de los sueños acompañando su reel con un filoso mensaje. "Hoy es un buen día", escribió filosa.