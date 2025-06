A sus 60 años, Cathy Fulop se la jugó al máximo eligiendo una microbikini de bombacha taparrabos en clave bicolor, ideal para resaltar su bronceado y robarse todos los likes.

cathy fulop bikini miami.jpg A sus 60 años, Cathy Fulop paralizó las playas de Miami en microbikini XS.

Cathy Fulop fue intervenida quirúrgicamente

revolucionó las redes sociales y sorprendió a sus followers con un posteo desde el hospital donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Si bien en un principio hubo preocupación por su salud, Cathy Fulop llevó calma a sus fans y se mostró súper alegre y positiva por el resultado de la operación.

cathy fulop operada.webp

"Primero que todo decirles que me encuentro muy bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mí y me dejaron tantos mensajes amorosos. Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y todo su personal. Mis enfermeros y a mi doc bello que es un crack. Gracias, gracas, gracias", escribió en un posteo en su perfil de Instagram.

"Mi gente bella, aquí estoy con mi manito... estoy re bien. Se me desinflamó un montón, la puedo mover, se me está despertando... He hecho de todo, me hice mi jugo verde, hasta hice un risotto a mi familia, lo único que no hice fue ejercicios".

De qué fue operada Cathy Fulop

Fue la misma Cathy Fulop quien dio detalles de su intervención. "Para los que no sepan me operé del túnel carpiano, tengo double crush (síndrome de doble compresión)".

cathy fulop operacion.webp

Tengo una cervicalgia que me quedó del Bailando por un sueño, tengo un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano. Me liberaron el nervio, mi doctor Fernando Kairuz, que es un amor, que es especialista en mano", expresó Cathy.