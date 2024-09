Reconocida tienda de hamburguesas de Florida se declara en quiebra

hamburguesas tienda.webp BurgerFi, es la cadena de hamburgueserías que se declaró en quiebra en Estados Unidos.

La tienda de hamburguesas estadounidense que se declaró en quiebra

BurgerFi es la cadena de hamburgueserías que el 11 de septiembre se declaró en quiebra. Al parecer, el aumento de los precios de los alimentos, el incremento de gastos operativos y la caída del consumo, fueron una combinación feroz que la empresa no pudo superar. El caso de esta franquicia no es aislado, ya que otras tiendas como Red Lobster, Rubio's y Buca di Beppo también han pasado por lo mismo, por lo que no les ha quedado más remedio que acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.

BurgerFi se fundó en 2011 y fue un éxito por la excelente calidad de sus hamburguesas, por lo que se expandió y abrió tiendas en Orlando, Miami y Nueva York. En 2020, la empresa comenzó a cotizar en bolsa, lo que indicaba un futuro prometedor para la compañía. Sin embargo, la caída de las ventas y la crisis económica en Estados Unidos, resultaron en un crecimiento exponencial de las deudas, que actualmente se estiman entre 100 y 500 millones de dólares.

Recientemente, Jeremy Rosenthal, director de reestructuración de la cadena , reveló que el estado de quiebra busca estabilizar las finanzas de la compañía para permitirle seguir con su plan de recuperación operativa. Esto les permitirá reinventarse y seguir en el competitivo mercado. Dejando de lado esto, la empresa aseguró que sus restaurantes con franquicia no se verán afectados por la quiebra, y además, sus tiendas corporativas seguirán operando de forma normal.