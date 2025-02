Popular cadena de Florida cierra tres restaurantes en medio de una reestructuración

Muchos de estos restaurantes fueron construidos para atender, al menos parcialmente, a trabajadores de oficina. Las compañías que adoptaron modelos de trabajo remoto o híbrido, junto con recortes generales de personal, dejaron numerosos establecimientos en ubicaciones que perdieron su razón de ser. La clientela no viaja específicamente para visitar un Burger King o un Red Lobster; suelen frecuentarlos por conveniencia durante su jornada laboral.

La disminución de trabajadores presenciales resultó en menos clientes para estos negocios. Este fenómeno afectó especialmente a cadenas ubicadas en zonas comerciales o empresariales, donde el tráfico peatonal disminuyó significativamente tras la pandemia.

El modelo de negocio de Pollo Tropical, similar al estilo de servicio de Chipotle, ofrece comida recién preparada con un menú distintivo. La cadena se destacó por su pollo marinado en cítricos, cerdo asado en mojo y acompañamientos, todo servido con énfasis en frescura y calidad a un precio competitivo.

La ausencia de explicaciones oficiales sobre el cierre dejó a los clientes únicamente con un breve mensaje colocado en las ventanas de los locales afectados. "Apreciamos a nuestros leales clientes. Ha sido un placer servirles durante estos años", expresaban los avisos impresos en papelería oficial de Pollo Tropical, añadiendo: "Esta ubicación está cerrada permanentemente. Agradecemos su comprensión".

Los representantes de la empresa no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por RetailWire. Este silencio corporativo aumenta la incertidumbre sobre los motivos específicos detrás de la decisión de abandonar el mercado de Jacksonville.

