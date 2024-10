La lotería de visas volvió a abrir ¿cómo puedes ganarte una green card en un sorteo?

green card, requisitos.avif

Se estima que para el año 2026 estarán disponibles alrededor de 55,000 visados de diversidad. Esto lo dio a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las personas interesadas podrán solicitar participar a través de un registro electrónico.

El registro está disponible hasta el 5 de noviembre de este 2024. Quienes sean seleccionados para una entrevista tendrán que abonar una tarifa.

Cuba: entre los países que no participará del sorteo

Como el programa de otorgamiento de visas respeta que las tasas de inmigración de tales países sea baja, aquellos países donde las tasas de inmigración a USA son altas no serán parte. Cuba está entre ellos, junto con El Salvador, Brasil, Haití, República Dominicana, Canadá, Colombia, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela, Vietnam, China y Bangladesh.

Que países sí podrán participar de la lotería de visas

Los países seleccionados para participar del sorteo de green cards son los siguientes:

Argentina

Uruguay

Panamá

Paraguay

Perú

Bolivia

Chile

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Cómo se realiza el sorteo

Estados Unidos elige los participantes mediante un sorteo aleatorio a través de una computadora. Distribuye las visas para que cada país no reciba más del 7% de los visados disponibles en un año. No se aceptarán inscripciones incompletas o enviadas por otro medio que no sea el el Formulario Electrónico de Entrada de Visado de Diversidad (Formulario de Entrada E-DV o DS-5501). Te recomendamos visitar la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en tu país correspondiente.

Los concursantes deben proveer datos personales y tomarse fotografías con indicaciones específicas.

Ahora lo sabes: la posibilidad de obtener una green card a través de un sorteo es posible.