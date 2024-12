La Cámara de Representantes rechazó la propuesta de los republicanos que evitaba un cierre del Gobierno

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, expresó su rotundo rechazo a la medida, asegurando a los demócratas que su postura no era solo un "no", sino un "rotundo no". Los demócratas consideran que suspender el límite de deuda por dos años beneficiaría al expresidente Donald Trump y su agenda fiscal, lo que no están dispuestos a apoyar.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries acusó a los republicanos de usar esta ley como una táctica para engañar fiscalmente al país.

La maniobra de Donald Trump

El plan de financiamiento del Gobierno se complicó cuando Trump desestabilizó el esfuerzo bipartidista respaldado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson. El exmandatario exige que cualquier acuerdo para evitar un cierre del Gobierno también aborde el límite de deuda, un tema que tradicionalmente ha generado negociaciones largas y complejas en el Capitolio.

Trump, en apoyo a la nueva propuesta republicana, instó a todos los republicanos y demócratas a votar a favor de la ley, afirmando en sus redes sociales que esta era la mejor opción para el país.

Sin embargo, los demócratas, encabezados por figuras como Gregory Meeks, no ven razones para apoyar la propuesta. Meeks destacó que ya se había negociado un acuerdo de buena fe, y que este debería ser el proyecto de ley que pase al Senado.

El rechazo demócrata es generalizado. Varios legisladores de su partido dejaron claro que no respaldarán el plan republicano. Los republicanos de la Cámara presentaron la propuesta bajo una maniobra que requería una mayoría de dos tercios para ser aprobada, pero podrían intentar otra vez con una mayoría simple, lo que sería más difícil pero requeriría menos apoyo de los demócratas.