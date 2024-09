Las características de Helene hacen pensar en la peor tormenta que tocará tierra en Estados Unidos en al menos un año. Su paso por México ya dejó pueblos enteros anegados y millones de dólares en daños, y su intensidad sólo subirá con el paso de las horas.

Actualmente se encuentra en una categoría dos, hito alcanzado este jueves, pero desde el Centro Nacional de Huracanes ya advirtieron que puede alcanzar categoría 4 tras tocar tierra en el área de Big Bend.

Las predicciones son muy certeras: tras tocar tierra en Florida, Helene seguirá su camino al norte, a través de Georgia, y afectará con fuerza a las Carolinas. De hecho, un mensaje del NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés), advirtió de "una marejada ciclónica catastrófica y mortal" en la zona del Big Bend, pero no dio mejores pronósticos para el resto de los estados.

En el mensaje se remarcó que "los vientos huracanados dañinos y que amenazan la vida, especialmente en ráfagas, penetrarán tierra adentro en partes del norte de Florida y el sur de Georgia más tarde hoy y durante la noche, donde están en efecto las advertencias de huracán. También es probable que haya ráfagas de viento fuertes más al norte en partes del norte de Georgia y las Carolinas, particularmente sobre el terreno más alto de los Apalaches del sur".

