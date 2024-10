Disneyland aumentó el precio de sus boletos: cuánto cuesta entrar a los parques de diversión en octubre del 2024

Los precios para entrar a Disney

Los precios para entrar a los parques de Disney varían de acuerdo con las diversas tarifas y los cambios que los visitantes estén dispuestos a realizar. En octubre del 2024, la tarifa más baja ronda los US$ 104. Los días de mayor demanda costarán desde ahora unos US$ 206. Antes salían unos US$ 194. Asimismo, cambiar de parque también aumenta su costo: si quieres realizar el cambio el mismo día costará unos 65 a 75 dólares.

disneyparks.jpg Expertos aseguran que la demanda bajó para asistir a los parques de Disney.

Por su parte, los pases anuales conocidos como Magic Keys también aumentaron su valor. El pase Imagine pasó a costar unos US$ 599: antes valía US$ 499. Otros tipos de pases aumentaron entre 100 y 125 dólares. Aunque estos pases no están actualmente a la venta, se espera que vuelvan a estar disponibles antes de que finalice 2024.

Saltarse las filas en los parques de Disney también es una tarifa que aumentó su costo. El servicio llamado Lightning Lane Multi Pass, también tuvo un incremento de más del 6% por persona y por día para quienes lo compran por adelantado, pasando de 30 a 32 dólares. Los precios pueden ser aún más altos para quienes lo adquieran el mismo día de su visita, dependiendo de la demanda.

Entre nuevos parques y ganancias insuficientes

De esta forma, tal parece que las familias que deseen disfrutar de días de diversión junto a sus hijos y amigos deberán irse preparados para afrontar aumentos. Los cambios de precios entraron en vigor desde este miércoles 9 de octubre de 2024.

La empresa dedicada al negocio de la diversión y las experiencias doradas reconoció en las conclusiones de sus ganancias trimestrales que el dinero generado los parques no alcanzó las expectativas durante la primavera de este 2024.