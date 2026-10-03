Estados Unidos: las advertencias de la mujer condenada a muerte que explicarían cómo sobrevivió a su ejecución

Sumado al problema vascular, la mujer manifestó su pánico ante las sensaciones físicas que le provocaría la sustancia: “El fármaco (en referencia al pentobarbital), supuestamente, quema mucho. Y eso me da miedo porque usaron la palabra Drano (marca comercial de limpiadores químicos de desagües) al hablar de esa droga. Y la idea de asfixiarme y ahogarme en mis propios fluidos corporales y sangre no me resulta nada atractiva”.

Incertidumbre médica, estado crítico y el brutal crimen de 1995

Pese a recibir dos dosis del químico letal, la ejecución no fue efectiva y la convicta sobrevivió al procedimiento. Tras el fallo, las autoridades del estado de Tennessee no brindaron explicaciones oficiales ni detalles sobre las fallas técnicas registradas en la sala. Sin embargo, sus abogados defensores confirmaron este jueves que la mujer continúa con vida, aunque su condición de salud es sumamente delicada: permanece internada, inconsciente, intubada y asistida por un respirador artificial.

En la misma serie de grabaciones, Pike hizo un balance sobre el homicidio cometido hace más de tres décadas y expresó su arrepentimiento: “Ahora estoy muy arrepentida. El horror del dolor que le causé a su familia y a la mía afectó a este mundo de una manera muy negativa”.

El hecho ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años. Junto a su entonces pareja, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron de manera salvaje a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que habían conocido en un centro de formación laboral destinado a adolescentes con problemas de conducta.

El brutal crimen conmocionó al estado de Tennessee luego de que el cuerpo sin vida de Slemmer fuera hallado con un pentagrama grabado en el tórax, un símbolo vinculado a prácticas de carácter satánico. La motivación del ataque respondió a celos: Pike acusaba a la víctima de haberla insultado e intentado seducir a su novio. Durante el juicio, testimonios de otros compañeros del campamento revelaron que la imputada se había jactado de la agresión mortal antes y después del hecho, e incluso llegó a exhibir un fragmento del cráneo de Slemmer como trofeo.

Christa Pike. Imagen de archivo del 2007.

Freno a las ejecuciones y el debate sobre la pena capital

El crítico cuadro de salud de la interna y las irregularidades del caso abrieron un inmediato debate entre especialistas en derecho penal. Diversos juristas y expertos legales comenzaron a cuestionar si el estado de Tennessee cuenta con las garantías jurídicas y constitucionales para programar un nuevo intento de ejecución, considerando que la persona podría no recuperar la consciencia plena ni poseer la capacidad cognitiva para comprender la aplicación de la condena.

El grave incidente derivó en una intervención política directa. El gobernador Bill Lee dispuso la apertura de una revisión integral de los protocolos de inyección letal con un solo fármaco y anunció la suspensión indefinida de la ejecución de Pike, así como de otra pena capital que estaba prevista para concretarse durante el presente año. La medida volvió a poner en el centro del debate la eficacia, la transparencia y los cuestionamientos éticos que rodean al sistema de pena de muerte en la región.