Victoria's Secret Fashion Show 2026: horario para Argentina, cómo verlo gratis y la lista de modelos

Este año el desfile se traslada a Los Ángeles.

¿A qué hora se transmite el Victoria's Secret Fashion Show en Argentina?

Para nuestro país, la cobertura especial comenzará durante la tarde-noche del domingo. Entre las 19:00 y las 19:30 comenzará la famosa Pink Carpet (alfombra rosa), con entrevistas exclusivas y la llegada de los invitados internacionales. Luego, a las 20:30 se dará comienzo al desfile principal y los shows musicales en directo.

¿Dónde ver el desfile gratis en Argentina?

A diferencia de años anteriores, donde la transmisión se realizaba a través de plataformas de streaming por suscripción, en 2026 el evento podrá seguirse a través del canal de YouTube de Victoria's Secret.

Además, a través de las redes sociales como Instagram y TikTok se podrá disfrutar de la cobertura en directo y material exclusivo de la marca.

¿Qué modelos aparecerán en el desfile?

La pasarela reunirá tanto a legendarios "ángeles" históricos como a las modelos más destacadas del panorama actual. Se ha confirmado la presencia de Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Jasmine Tookes, Rosie Huntington-Whiteley y Gigi Hadid. También estarán Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen, Devyn Garcia, Grace Elizabeth y Abby Champion.

Además, durante el show se revelará a la ganadora del certamen Angels Among Us, quien obtendrá un contrato profesional con la agencia IMG Models y su debut inmediato en la pasarela.

En cuanto a las artistas musicales invitadas, el destile contará con Megan Thee Stallion, la canadiente Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE.