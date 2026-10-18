El Victoria's Secret Fashion Show 2026 regresa este domingo 18 de octubre con un renovado espectáculo que combinará alta costura, diversidad y las mejores performances musicales.
Victoria's Secret Fashion Show 2026: horario para Argentina, cómo verlo gratis y la lista de modelos
El desfile de moda de Victoria's Secret llega a California este domingo, presentando diversidad y performances musicales
Las últimas ediciones de este desfile se llevaron a cabo en Nueva York, pero este año se traslada a California, específicamente a los Sony Pictures Studios en Culver City (Los Ángeles), para ofrecer una experiencia visual completamente rediseñada.
A continuación, te contamos todos los detalles sobre el horario de transmisión para Argentina, las plataformas donde podrás seguir el evento en vivo y las figuras confirmadas.
¿A qué hora se transmite el Victoria's Secret Fashion Show en Argentina?
Para nuestro país, la cobertura especial comenzará durante la tarde-noche del domingo. Entre las 19:00 y las 19:30 comenzará la famosa Pink Carpet (alfombra rosa), con entrevistas exclusivas y la llegada de los invitados internacionales. Luego, a las 20:30 se dará comienzo al desfile principal y los shows musicales en directo.
¿Dónde ver el desfile gratis en Argentina?
A diferencia de años anteriores, donde la transmisión se realizaba a través de plataformas de streaming por suscripción, en 2026 el evento podrá seguirse a través del canal de YouTube de Victoria's Secret.
Además, a través de las redes sociales como Instagram y TikTok se podrá disfrutar de la cobertura en directo y material exclusivo de la marca.
¿Qué modelos aparecerán en el desfile?
La pasarela reunirá tanto a legendarios "ángeles" históricos como a las modelos más destacadas del panorama actual. Se ha confirmado la presencia de Adriana Lima, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Jasmine Tookes, Rosie Huntington-Whiteley y Gigi Hadid. También estarán Ashley Graham, Alex Consani, Paloma Elsesser, Anok Yai, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen, Devyn Garcia, Grace Elizabeth y Abby Champion.
Además, durante el show se revelará a la ganadora del certamen Angels Among Us, quien obtendrá un contrato profesional con la agencia IMG Models y su debut inmediato en la pasarela.
En cuanto a las artistas musicales invitadas, el destile contará con Megan Thee Stallion, la canadiente Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE.
En pocas palabras
- Victoria's Secret Fashion Show: el desfile se traslada a los Sony Pictures Studios en Los Ángeles.
- Transmisión en Argentina: podrá verse gratis por el canal de YouTube de Victoria's Secret y redes sociales.
- Modelos y Música: confirmada la presencia de Adriana Lima, Gigi Hadid y actuaciones de Megan Thee Stallion.