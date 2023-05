Murió un querido periodista de A24: tristeza y dolor en el ambiente

Murió Juan Pablo Romero periodista de A24.jpg Juan Pablo Romero tenía 46 años.

El periodista de A24 fue productor en el Grupo América de programas como "A la Tarde" con Karina Mazzocco; "Fantino a la Tarde" con Alejandro Fantino; "Animales Sueltos"; "Vivo el Domingo" con Eduardo Battaglia; "Para Que Sepas", con Edi Zunino; y pasó por otros medios como AM950; TN; Infobae; C5N e INFO en 140.

Sus compañeros de ruta lo despidieron en redes sociales. Todos resaltaron lo buena persona y excelente profesional que siempre fue. "Cuanta tristeza. Cuanto dolor. Cuantas ganas de vivir que acumuladas en una sola persona. Qué injusto que es todo. Se fue un luchador de verdad. Gracias por compartir tu lucha día a día. Hasta luego", escribió con tristeza el conductor de A24 y América TV Martín Candalaft.

"Tristeza enorme! Buena gente, gran productor y un ejemplo de lucha. Hasta el último día tirando consejos, mensajes y buena onda! Ojalá exista un lugar mejor y puedas encontrar la paz que no estabas consiguiendo los últimos años en este plano! Se te va a extrañar", expresó por su parte el periodista y productor Martín Amestoy.

"Vos tranquilo. Yo estoy del otro lado y todo va a salir bien", me dijo el día que empecé en A24. No lo conocía. Y ese día lo sentí un amigo de toda la vida. Nada me sacará el privilegio de haberlo conocido. Buen tipo. Generoso y lúcido. Inolvidable", resaltó sobre Juan Pablo Romero el periodista de Infobae Facundo Chaves.

"Desde la redacción de A24.com y junto a todos los trabajadores del Grupo América despedimos a nuestro compañero con profundo dolor y acompañamos en este difícil momento a sus familiares y amigos" expresaron en la empresa periodística.

Los periodistas Maxi Montenegro y Javier Calvo despidieron por la señal de noticias a Juan Pablo.

Día a día, el prestigioso periodista relataba cómo estaba su salud desde su internación y su último hilo en la red social mencionada fue el pasado 17 de mayo. Estos fueron sus últimos tuits: