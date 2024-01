Rodaje en el lugar de la tragedia editada.jpg El rodaje de Fadel para la película fue en el lugar donde ocurrió el accidente aéreo, en el Valle de las Lágrimas, ubicado en Malargüe.

Con ese propósito de veracidad en el sentido más honesto de la palabra es que convocó al director mendocino Alejandro Fadel. Le propuso dirigir la segunda unidad de rodaje, con lo cual Fadel se introdujo en la montaña, precisamente en el lugar de la tragedia, para filmar allí durante 15 días y en la misma época del año -en octubre- cuando había caído el avión.

Según el cineasta local, creador de Muere, Monstruo, Muere, Juan Antonio Bayona buscó en él su vínculo más íntimo y personal con la Cordillera de los Andes. Él que nació y se crió al pie de las cumbres nevadas, como buen tunuyanino, teniendo al Cordón del Plata como paisaje habitual.

"Fue un desafío no sólo profesional sino también y sobre todo físico y emocional, muy espiritual. Sentías todo el tiempo que estabas involucrado en la historia", describe Fadel la experiencia. Y en esta entrevista con Diario UNO, el realizador compara que "el rodaje en la montaña fue como estar en vigilia todo el tiempo, como un cazador al acecho".

La experiencia de rodar en plena cordillera

Emprender semejante expedición a alta montaña, introducirse durante 15 días en esos picos nevados, montar un gran campamento ahí mismo donde ocurrió la tragedia, y compartir la vivencia con el equipo técnico fue, para Alejandro Fadel "muy enriquecedor".

"Fue como estar en vigilia todo el tiempo, en alerta, al servicio de la naturaleza, a la espera como un cazador al acecho", define el director que rodó en octubre del 2022 en el glaciar llamado fatídicamente Valle de las Lágrimas, que se encuentra en el departamento de Malargüe, al límite con Chile.

Fadel también fue convocado por Bayona para filmar escenas con actores en España. Es la primera vez que el cineasta trabaja "a pedido", dirigiendo para otro. Y vaya el debut al hacerlo en una película que tuvo una inversión de 70 millones de dólares y es catalogada como una de las producciones más grandes para la plataforma de streaming Netflix.

la-sociedad-de-la-nieve-netflix3.jpg El uruguayo Enzo Vogrincic protagoniza La Sociedad de la Nieve que cuenta con 40 actores, en su mayoría debutantes.

"Conozco la montaña", confirma Alejandro Fadel. Y revela que trató de interpretar "cómo mira Jota (Juan Antonio Bayona) para intentar emularlo y serle fiel y a la vez aportar la sensibilidad que uno trae".

Las dos semanas de rodaje en la cordillera tenía que retratar "lo más fielmente posible" ese paisaje, según cuenta Fadel, y por eso eligió hacerlo "en la misma época que el avión cayó" medio siglo atrás.

"Íbamos filmando en peregrinación, en un lugar inhóspito, en un terreno con poca vida, el desafío era ese retrato del paisaje lo más exacto posible para que luego, en España, Bayona recreara las escenas con los actores", detalla el director quien en un momento del rodaje en la cordillera hasta tuvo que ser evacuado en helicóptero junto a su equipo técnico debido a un temporal.

Y sobre su primer trabajo de encargo destaca que "fue muy transformador para mí, no sólo como cineasta sino como persona".

También comenta la libertad que da Bayona a su equipo de trabajo para cumplir los objetivos: “Era una superproducción, creo que la más cara de los últimos tiempos. Sin embargo, él nunca perdió el horizonte sobre lo que quería contar, ni mucho menos cómo quería contarlo. El guion no estaba totalmente programado o determinado, te daba libertad para introducir tu impronta en él, eso es también lo que creo que buscaba en mí por mi relación cercana con la montaña y mi identidad mendocina”.

Estar el mismo día del accidente, en el mismo lugar, 50 años después

La caída del avión de los rugbiers uruguayos ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972, mientras que el rodaje que asumió Fadel para "La sociedad de la nieve" se realizó en esa misma fecha pero del 2022.

"El día del accidente, pero 50 años más tarde, estábamos allí, en ese mismo lugar donde se supone que quedaron los restos de la nave. Fuimos ese mismo día a propósito, en busca de la verdad de la escena, verdad en el sentido de honestidad con la historia real", afirma el realizador mendocino.

Alejandro Fadel en la montaña editada.jpg Fadel es mendocino, director de Muere, Monstruo, Muere y coguionista de las películas de Pablo Trapero Leonera y Elefante Blanco.

Y revela: "Resulta que ese día justo la nieve no llegaba hasta que a la tarde se vino un gran temporal que nos voló las carpas y el domo, fue terrible. Es como que la naturaleza nos dijo: ‘Acá estoy’. Y comprendimos que todo ahí es impredecible".

Un cine cercano a lo documental

El cine del catalán J. A Bayona se acerca a lo documental. Por eso el director tuvo muchos encuentros con los sobrevivientes durante varios años, se metió de lleno en el relato, en los acontecimientos que rememoraban los protagonistas de la Tragedia de los Andes.

Tal es su compromiso con la historia real que hasta eligió a uno de los 16 rugbiers uruguayos para que actúe en su película. Carlos Páez, hijo del famoso pintor Carlos Páez Vilaró, en la cinta interpreta a su padre en su búsqueda desesperada tras el accidente.

Al respecto, Alejandro Fadel dice que Bayona "buscó no actores justamente para dar con esa veracidad, y esa decisión de él fue muy valiente y acertada". Esto porque La Sociedad de la Nieve tiene un elenco de 40 actores argentinos y uruguayos, en su mayoría debutantes.

"Se generó una mística en el set", expresa sobre las escenas actorales que le tocó filmar en España.

El debut actoral de su hermano Ezequiel

Otra sorpresa que le dio el filme a Fadel fue compartir este proyecto con su hermano Ezequiel.

De manera impensada, Alejandro terminó ofreciendo a Ezequiel para actuar en la película, sin ser actor.

"El azar se volvió a meter acá cuando se dio también lo de mi hermano", anticipa el director.

Ezequiel Fadel y Bayona se conocieron en el viaje de regreso de la montaña, en Malargüe, "porque justo yo me había olvidado algo en la casa y tuvimos que pasar a buscarlo", revela Alejandro.

Tiempo después, mientras estaba filmando en España, el cineasta se enteró que estaban buscando a quien hiciera del arriero chileno que encontró a los sobrevivientes. "Y no sé pero de repente les propuse que sea mi hermano", admite sin encontrar explicación a ese impulso que surgió en él sobre su hermano, quien nunca había pisado un set y que dedica sus días a un emprendimiento enoturístico del Valle de Uco.

Ezequiel Fadel editada.jpg Ezequiel Fadel, hermano del cineasta mendocino, es veterinario y debuta en el filme como actor. Hace del arriero chileno que encontró a los sobrevivientes del accidente aéreo.

Ezequiel es veterinario, ama la naturaleza y la vida de montaña. "Le mostré una foto de él a la directora de casting y así se empezó a dar", cuenta Alejandro y resume: "Le pidieron una prueba de cámara, que se la filmó su mujer en Mendoza, y quedó elegido".

El cineasta reconoce que "al principio mi hermano me quería matar porque él no es actor ni mucho menos, pero yo sabía que le iba a gustar mucho la experiencia y que no hay actor en el mundo mejor elegido que él para hacer este papel".

Alejandro comenta que, una vez finalizado el trabajo, su hermano le contó que en su primer encuentro con el director español "Bayona me dijo: ‘Quiero que tus manos estén en mi película'. Ahí demostró una vez más la sensibilidad que tiene a la hora de trabajar".

Los hermanos Fadel no compartieron set ni momentos de rodaje. Ezequiel filmó en la montaña del lado chileno, en el lugar preciso adonde el arriero Sergio Catalán encontró a dos de los rugbiers sobrevivientes al accidente aéreo que ya a esa altura, 72 días después, no eran buscados por nadie.

De vuelta al pago

Alejandro Fadel se encuentra en estos días en plena mudanza. Después de vivir 25 años en Buenos Aires, junto a su familia, para este inicio del año nuevo decidió volver al origen, retornar a su tierra natal.

Lo hace motivado por un proyecto rural que comparte con su familia mendocina. Y también porque considera que “ya no quería vivir más en la Capital, no quería más esta vida”.

Esto confiesa Fadel, quien nunca ha filmado en Buenos Aires. Sin embargo, cree que este cambio de aire y de territorio lo refrescará y enriquecerá también como realizador cinematográfico.

“Me hace bien estar afuera de la ciudad y eso también le hace bien a mis películas”, asegura. Y reflexiona: “Moverse, cambiar de lugar de vida está bueno porque te potencia para contar otras historias, para no repetirte”.

Lo que se viene para Fadel

Y en cuanto a las expectativas que tiene para La Sociedad de la Nieve, Alejandro Fadel asume que hoy es difícil ganar la atención del público para que pase más de dos horas frente a una pantalla mirando una película.

De ahí que su mayor satisfacción es “haber podido hacerla, haber podido formar parte de ella”. Es que para él “concentrar a la gente hoy no es fácil, vivimos acelerados, estimulados por cuestiones más efímeras”, cierra el director de cine de Mendoza que acaba de dar otro gran salto internacional en su carrera.

La sociedad de la nieve | Avance oficial 2 | Netflix

En cuanto a lo que se viene, Fadel adelanta que con su socia Agustina Llambí Campbell está coescribiendo el guion de su próxima película.

Hará una adaptación cinematográfica de la novela Las Aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara.

Será un filme "de amor y aventuras", anticipa su director sobre su versión de este libro publicado en 2017 y con el que viene trabajando desde hace casi cuatro años. es una novela de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, publicada en el año 2017.

De acuerdo a la sinopsis, la novela está ambientada e influida por la literatura gauchesca: la protagonista se desprende de La Ida de El gaucho Martín Fierro y adquiere vida propia. En el poema de José Hernández, la china no tiene nombre; en cambio, en la novela se llama China, con mayúscula, Josephine Star Iron o Tararira, nombre que se da a sí misma cuando decide cambiar su vida.

Y completa: "Una alegre sensación de libertad impulsa a la China, de tan sólo 14 años, a abandonar a los dos hijos que ha tenido con el gaucho Martín Fierro. Los deja al cuidado de un matrimonio de ancianos y se sube a la carreta de Elizabeth, una inglesa culta y hermosa que también ha perdido a su marido y, a diferencia de la protagonista, está decidida a rescatarlo".

