Con 65 años, así se ve hoy el cantante Morten Harket del grupo A-ha

Éxitos como "Take On Me" o "Hunting High And Low", son solo algunas de sus composiciones más importantes a lo largo de su carrera. La banda noruega se ha separado en varias oportunidades, y durante su último regreso lanzaron un álbum y una película, ambos llamados "True North", la cual incluye imágenes con escenas de la naturaleza de Noruega.

Embed - a-ha - Take On Me (Official Video) [4K]

¿Cómo se ve hoy el cantante Morten Harket?

El cantante Morten Harket es considerado como uno de los íconos de la llamada época ochentera. Nació en Kongsberg y tiene 4 hermanos.