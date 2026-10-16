La icónica banda argentina de rock Airbag integrada por los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli vuelve a pisar suelo mendocino en el marco de su nueva gira nacional "El show de la pelea II". A continuación todos los detalles de este show.
Airbag llega a Mendoza: dónde toca, cuándo y cuánto cuestan las entradas
Con un show potente y un despliegue escénico de primer nivel, el trío promete repasar sus más grandes éxitos junto a sus fanáticos locales
¿Dónde y cuándo se presenta Airbag en Mendoza?
El esperado concierto de Airbag se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 21:30 horas (las puertas abrirán a las 16hs). El escenario elegido para la velada rockera será el Teatro Griego Frank Romero Day.
La banda llega tras agotar estadios en todo el país, consolidándose como uno de los máximos exponentes del rock contemporáneo en español. Durante la noche, el público podrá disfrutar en vivo de himnos generacionales como Cae el sol, Por mil noches, Solo aquí, Amor de verano y los cortes de su discografía más reciente.
¿Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?
Las entradas se puede adquitir a través de Livepass. La preventa para clientes BNA Visa ofrece hasta seis cuotas sin interés, mientras que durante la venta general se informó un beneficio de tres cuotas sin interés para esos clientes.
- CAMPO GENERAL con acceso a PLATEA LATERAL $75.000
- PLATEA PREFERENCIAL MALBEC $85.000
- PLATEA ALTA GENERAL $65.000