Airbag llega a Mendoza: dónde toca, cuándo y cuánto cuestan las entradas

¿Dónde y cuándo se presenta Airbag en Mendoza?

El esperado concierto de Airbag se llevará a cabo el próximo 24 de octubre de 2026 a las 21:30 horas (las puertas abrirán a las 16hs). El escenario elegido para la velada rockera será el Teatro Griego Frank Romero Day.

La banda llega tras agotar estadios en todo el país, consolidándose como uno de los máximos exponentes del rock contemporáneo en español. Durante la noche, el público podrá disfrutar en vivo de himnos generacionales como Cae el sol, Por mil noches, Solo aquí, Amor de verano y los cortes de su discografía más reciente.