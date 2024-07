El escándalo del cual José Coronado nunca se pudo recuperar

José Coronado José Coronado.

¿Qué escándalo afectó la carrera de José Coronado?

El año pasado, durante el estreno de una de sus películas, José Coronado fue consultado sobre el movimiento MeToo. La pregunta en concreto fue: "¿Cómo ha vivido la revolución del Metoo?".

"Me parece terrible todo eso. Me niego a ser un borrego y asentir sin más a lo que dice el gran ministro o la gran ministra de turno. Yo me sigo basando en mis principios, en mi educación, en cómo he crecido y soy consciente de que no le he hecho daño a nadie. Y me niego, por ejemplo, a no ayudar a una chica a subir el bolso a un avión. Si soy más alto y más fuerte, lo voy a hacer. ¿Y por qué no voy a decirle a una mujer lo guapa que está? Todo depende del contexto y de tu mentalidad. Y si lo haces con educación, eso le da alegría a la vida. Si no, nos vamos a convertir en unos putos robots", respondió Coronado.

La respuesta de Coronado no fue bien recibida por el público femenino, quienes lo tildaron de micro-machista, machista o violador en potencia.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Coronado no se arrepintió de sus dichos y dijo: Quiero decirle a una mujer que está guapa o cederle el paso sin que nadie me llame agresor ni machista.