Llegaron a Mendoza los desinfectantes que inactivan efectivamente el coronavirus

Soledad De Luca, Directora Ejecutiva de Stampa S.A., nos cuenta qué la llevó a apostar su confianza e inversión en esta nueva tecnología de desinfección.

“Soy una convencida de que la única manera de crecer es compartiendo, y eso no puede lograrse desde el miedo y la inseguridad que es justamente lo que ha generado esta pandemia".

"Cuando leí sobre estos productos en un diario de Buenos Aires, supe inmediatamente que pueden significar lo que tanto necesitamos hoy: confianza en que estamos protegidos para poder avanzar. Y fue así como no lo dudé ni un minuto y los traje a Mendoza".

"Me refiero a desinfectantes de última generación diseñados para combatir un amplio espectro de bacterias, hongos y virus, entre ellos el SARS-CoV-2, e incluso el HIV. Se trata del Bioplan 250H para todas las superficies y ambientes y el Hygisoft V20 que está pensado para un rubro clave como lo es el gastronómico. Ofrecemos también tiras reactivas para comprobar el poder residual (la permanecía del desinfectante en las superficies) y Hygisoft Soap Ids que es un jabón líquido desinfectante para manos con acción residual".

¿Qué hizo que Stampa S.A. ampliara su unidad de negocio?

Stampa S.A pertenece al rubro de impresiones gráficas y lleva más de 10 años de éxito y prestigio en el mercado. Mi atención siempre estuvo en este sector y no tenía intención de sumar nada diferente. Hasta este mayo de 2020, cuando la pandemia se instaló en nuestras vidas alterando nuestra realidad por completo.

El impacto se sintió fuerte en casa, y el miedo comenzó a decidir por nosotros afectando hasta nuestra libertad. Así fue que quise colaborar y sumar mi aporte de alguna manera, pero no sabía cómo. Después conocí estos productos y el impacto que generan. Me puse en contacto con especialistas, investigué y evalué cada detalle, de manera de poner a disposición de nuestra gente esta posibilidad.

Decidí aventurar en un área nueva para nosotros que naturalmente es un gran desafío a un nuevo campo de acción, que para mi es una apuesta al futuro.

¿En qué se diferencian estos productos de los que utilizamos a diario para desinfectar?

Superan ampliamente los desinfectantes usados habitualmente, no sólo en cuanto a efectividad, sino también en estabilidad y poder residual. Son desinfectantes de superficies concentrados (1Litro rinde 100 Litros de desinfectante “LISTO para USAR”), altamente efectivos en bajas dosis de uso y cortos tiempos de contacto que eliminan bacterias gram positivas y gram negativas, esporas, hongos e inactivan virus, que causan enfermedades y que están presentes en establecimientos públicos y privados de salud, industrias, instituciones educativas, medios de transporte, oficinas, etc.

Elaborados a base de Clorhidrato de Polihexametilen Guanidina (PHMG) que además de prevenir la propagación del coronavirus, también es efectiva en el combate de la escherichia coli, salmonella, hepatitis e influenza, entre otros. No es alergénica, no irrita la piel y no es tóxica para seres humanos, en las dosis de uso recomendadas. Además, es libre de cloro, alcohol, solventes, metales pesados, aldehídos y fenoles. No es corrosiva para metales y no daña ni afecta ningún material tratado. Es estable a la luz ultravioleta y cambios de temperatura y pH. Los productos no son volátiles una vez aplicados.

¿Quiénes pueden utilizarlo y como pueden hacerlo?

Todos. Tanto empresas y grandes organizaciones como familias e individuos, son productos que pueden aplicarse en espacios reducidos (oficinas, locales, autos, micros, etc.) y también en grandes superficies (hospitales, galpones, escuelas, etc.).

Las soluciones de estos desinfectantes pueden ser aplicadas por trapeado, inmersión, spray o niebla (fogging) dependiendo de la superficie y los ambientes a tratar.

Si bien el Bioplan 250H se aplica en todos los ambientes y todas las industrias y el Hygisoft V20 está pensado para el sector gastronómico, ambos pueden utilizarse para la desinfección de todas las superficies y ambientes de cualquier tamaño.

¿Qué referencias de éxito puede comentarnos?

En Buenos Aires, el Instituto Anlis Malbrán realizó las pruebas sobre coronavirus a pedido del Ministerio de Transporte de la Nación y debido a su aprobación lo están utilizando en trenes y otros medios de transporte en Buenos Aires y otras provincias. Así como también en Hospitales, Universidades, Industrias, etc.

Estos productos cuentan con aprobaciones de ANMAT y SENASA respectivamente, pero el hecho que un Instituto del prestigio del MALBRAN sea quien lo esté recomendando nos da un fuerte respaldo.

Por otra parte, la receptividad en nuestra provincia fue muy positiva y alta. Si bien esperábamos que se de así como ocurrió en el resto del país, por el diferencial que tiene estos productos, nos sorprende la gran aceptación que han tenido. Ya tuvimos contactos con municipios y entes gubernamentales, así como también empresas del sector privado.

Esto naturalmente recién comienza ya que estamos aprendiendo a vivir de un modo nuevo, y nuestra intención es llevar tranquilidad y seguridad a las familias y empresas de Mendoza. Todos queremos volver a abrazarnos y desde Stampa, queremos darles la tranquilidad de que lo puedan hacer en forma segura.

¿Cómo y dónde se pueden conseguir en Mendoza y en toda la región de Cuyo?

Desde Stampa S.A. gestionamos la provisión mayorista y minorista, facilitando la llegada a todos los sectores. Para esto nos pueden contactar por nuestras redes que las dejo acá mismo y mail y teléfono de contacto.

