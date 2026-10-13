Sueros de vitaminas, Body Scan y planes a medida: así funciona el nuevo centro de longevidad en Dalvian

+Drips inauguró un Wellness Center en Clínica del Pilar, Mendoza, enfocado en medicina funcional y prevención.

Con esos resultados, la médica a cargo arma junto al paciente un plan con objetivos concretos. La consulta dura entre 40 minutos y una hora y termina con un presupuesto. Quien lo desee puede recibir ese mismo día su primer suero.

Cuatro programas y dos etapas

El método trabaja sobre cuatro aspectos de la vida diaria: alimentación, sueño, actividad física y estrés. A partir de ahí, la propuesta se ordena en cuatro programas: energía y descanso, longevidad, reset metabólico e intestino.

Cada tratamiento arranca con una etapa de corrección de 90 días. En ese período el paciente es acompañado por médicos, nutricionistas y health coaches, y recibe suplementos orales elaborados en farmacia magistral junto con sueros endovenosos con vitaminas, aminoácidos y antioxidantes. Al cierre de esos tres meses se repiten los estudios para medir los cambios.

Luego sigue una fase de mantenimiento que puede extenderse hasta un año, con sueros más espaciados, en general uno por mes o cada 45 días.

+Drips inauguró un Wellness Center en Clínica del Pilar, Mendoza, enfocado en medicina funcional y prevención.

Quiénes están detrás

+Drips nació hace unos cinco años de la mano del médico Octavio Soto Berzzotti, su actual CEO, quien se interesó por los tratamientos con sueros de vitaminas que ya se aplicaban en Estados Unidos a partir de su vínculo con el deporte y la nutrición deportiva. Hoy la compañía reúne a más de 40 profesionales de la salud y se presenta como una de las principales del rubro en Latinoamérica.

En Mendoza, la dirección médica quedó en manos de la doctora Elisa Fehlmann, especialista en medicina funcional. La profesional remarcó que el objetivo es acercar a la comunidad una medicina más preventiva y personalizada, y aclaró que el tratamiento exige chequeos médicos al día y un laboratorio completo.

Por su parte, Estanislao Sánchez, director de Clínica del Pilar, explicó que la llegada de la firma busca sumar herramientas para el cuidado de la salud de los mendocinos. La clínica cuenta con más de 100 profesionales propios, una red de más de 200 y guardia permanente.