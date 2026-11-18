Grupo Lorenzo da un nuevo paso estratégico en su plan de expansión regional al incorporarse oficialmente como concesionario integral de Hyundai Motor Argentina. Con la apertura de Hyundai Lorenzo, ubicado en Av. San Martín Sur 319 (Godoy Cruz), el holding automotriz reafirma su protagonismo en el mercado cuyano, sumando una marca global de primer nivel a su estructura comercial y de servicios.
La llegada de este nuevo espacio capitaliza la sólida trayectoria de Grupo Lorenzo, su capacidad operativa y su profundo conocimiento del consumidor mendocino. A partir de esta alianza, el Grupo no solo amplía las alternativas de compra en la provincia, sino que garantiza a los usuarios el respaldo de su infraestructura de posventa, talleres y repuestos, un diferencial clave que caracteriza la gestión de la compañía en la región.
Desde Hyundai Motor Argentina destacaron el peso estratégico de contar con el respaldo del grupo local para esta nueva etapa. “Para Hyundai, asociarse con Grupo Lorenzo representa un paso importante en el desarrollo de nuestra presencia en Mendoza y en toda la región. Encontramos en el Grupo un socio con experiencia, estructura y un fuerte conocimiento del mercado local, que nos permite proyectar una nueva etapa de crecimiento y cercanía con nuestros clientes”, afirmó Santiago Rodríguez, Gerente Comercial y de Producto de la automotriz.
Oferta integral y movilidad sustentable
En su flamante salón de ventas de Godoy Cruz, Grupo Lorenzo comercializará el line-up completo que la marca surcoreana ofrece en el país, brindando soluciones para distintos perfiles de usuarios y familias:
- Compactos: HB20 y HB20S.
- SUVs y movilidad híbrida: Nueva Creta, Nueva Tucson, Tucson Híbrida y Santa Fe.
- Utilitarios y pasajeros: Staria.
Con esta inauguración, Grupo Lorenzo consolida su posicionamiento como uno de los principales referentes del sector automotor en Cuyo, apostando por la innovación tecnológica, la seguridad y la atención personalizada como pilares de crecimiento.
Más de 30 años construyendo confianza en Argentina
Con más de tres décadas de trayectoria en Argentina, Hyundai construye una relación cercana y sostenida con sus clientes, respaldada por una propuesta de productos y tecnología, y por una estructura de posventa que acompaña a sus vehículos durante toda su vida útil.
Uno de los pilares de esta estructura es el Centro de Repuestos Hyundai, ubicado en El Talar de Pacheco, Buenos Aires, y operativo desde 2001. Con una superficie de 2.400 m² y un stock superior a las 150.000 piezas, abastece actualmente a todos los modelos que circulan en el país. El centrocuenta con un índice de efectividad del 92% y permite realizar entregas de repuestos en un plazo de entre 24 y 72 horas.
Este respaldo se complementa con una red de servicios oficiales presente en distintas provincias, incluida Mendoza, y con programas de mantenimiento y atención que permiten acompañar al cliente más allá del momento de compra.
La trayectoria local se encuentra respaldada por el posicionamiento internacional de Hyundai Motor Company, actualmente el tercer fabricante mundial de automóviles. En 2025, la compañía alcanzó una valoración de marca de USD 24.600 millones y se ubicó en el puesto 30 del ranking Interbrand Best Global Brands, con 16 años consecutivos de crecimiento en valor de marca.
Con la incorporación de Grupo Lorenzo, Hyundai busca consolidar esta nueva etapa en Mendoza y seguir fortaleciendo su vínculo con los clientes de la zona, combinando el respaldo de una marca con más de 30 años de presencia en Argentina con la experiencia y el conocimiento regional de un grupo con fuerte presencia en Cuyo.
Acerca de Grupo Lorenzo
Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.
Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.
Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Hyundai, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis.
Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.
Acerca de Hyundai Motor Argentina
Hyundai Motor Argentina S.A. cuenta con 28 concesionarios y 38 talleres autorizados en todo el país.
Su sede principal está ubicada en Panamericana y San Lorenzo (Olivos) y cuenta con un centro de distribución de repuestos con venta al público “Hyundai-Mobis” en la ruta 197 y Panamericana.
Para mayor información acerca de la marca y sus productos visite nuestro sitio web: www.hyundai.com.ar
En pocas palabras
- Grupo Lorenzo: suma la marca Hyundai y se posiciona como líder en Mendoza con un nuevo concesionario oficial.
- Hyundai Lorenzo: ofrecerá el line-up completo de la marca, incluyendo compactos, SUVs y movilidad híbrida.
- Trayectoria Grupo Lorenzo: con casi 30 años en Argentina, reafirma su liderazgo automotriz en Cuyo con experiencia y eficiencia operativa.