En su flamante salón de ventas de Godoy Cruz, Grupo Lorenzo comercializará el line-up completo de la marca surcoreana.

Oferta integral y movilidad sustentable

En su flamante salón de ventas de Godoy Cruz, Grupo Lorenzo comercializará el line-up completo que la marca surcoreana ofrece en el país, brindando soluciones para distintos perfiles de usuarios y familias:

Compactos: HB20 y HB20S.

HB20 y HB20S. SUVs y movilidad híbrida: Nueva Creta, Nueva Tucson, Tucson Híbrida y Santa Fe.

Nueva Creta, Nueva Tucson, Tucson Híbrida y Santa Fe. Utilitarios y pasajeros: Staria.

Con esta inauguración, Grupo Lorenzo consolida su posicionamiento como uno de los principales referentes del sector automotor en Cuyo, apostando por la innovación tecnológica, la seguridad y la atención personalizada como pilares de crecimiento.

Más de 30 años construyendo confianza en Argentina

Con más de tres décadas de trayectoria en Argentina, Hyundai construye una relación cercana y sostenida con sus clientes, respaldada por una propuesta de productos y tecnología, y por una estructura de posventa que acompaña a sus vehículos durante toda su vida útil.

Uno de los pilares de esta estructura es el Centro de Repuestos Hyundai, ubicado en El Talar de Pacheco, Buenos Aires, y operativo desde 2001. Con una superficie de 2.400 m² y un stock superior a las 150.000 piezas, abastece actualmente a todos los modelos que circulan en el país. El centrocuenta con un índice de efectividad del 92% y permite realizar entregas de repuestos en un plazo de entre 24 y 72 horas.

Este respaldo se complementa con una red de servicios oficiales presente en distintas provincias, incluida Mendoza, y con programas de mantenimiento y atención que permiten acompañar al cliente más allá del momento de compra.

La trayectoria local se encuentra respaldada por el posicionamiento internacional de Hyundai Motor Company, actualmente el tercer fabricante mundial de automóviles. En 2025, la compañía alcanzó una valoración de marca de USD 24.600 millones y se ubicó en el puesto 30 del ranking Interbrand Best Global Brands, con 16 años consecutivos de crecimiento en valor de marca.

Con la incorporación de Grupo Lorenzo, Hyundai busca consolidar esta nueva etapa en Mendoza y seguir fortaleciendo su vínculo con los clientes de la zona, combinando el respaldo de una marca con más de 30 años de presencia en Argentina con la experiencia y el conocimiento regional de un grupo con fuerte presencia en Cuyo.

Grupo Lorenzo tiene con casi 30 años en Argentina, reafirma su liderazgo automotriz en Cuyo con experiencia y eficiencia operativa.

Acerca de Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Hyundai, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Acerca de Hyundai Motor Argentina

Hyundai Motor Argentina S.A. cuenta con 28 concesionarios y 38 talleres autorizados en todo el país.

Su sede principal está ubicada en Panamericana y San Lorenzo (Olivos) y cuenta con un centro de distribución de repuestos con venta al público “Hyundai-Mobis” en la ruta 197 y Panamericana.

Para mayor información acerca de la marca y sus productos visite nuestro sitio web: www.hyundai.com.ar