El Frente de izquierda criticó a los gobiernos de Mendoza y la Nación

Uno de los referentes de este movimiento, Víctor Da Vila llamó “a que los esfuerzos de los trabajadores ocupados y desocupados, y los movimientos en lucha, deben construir una salida de contenido popular. El FIT está llamado a jugar un rol de características históricas en la discusión de una reorganización social de fondo de las relaciones sociales de las relaciones de producción en nuestro país, estamos llamados a cumplir un rol histórico, necesitamos desarrollar un nuevo movimiento político populares bajo las banderas de la clase obrera y el socialismo”.

Acto de la Izquierda.jpg Víctor Da Vila.

Otro dirigente, Martín Rodríguez, dijo: ”En nuestra provincia el gobernador Rodolfo Suárez tiene más de 400 mil personas por debajo de la línea de pobreza, esto es algo que nosotros no vamos a permitir y no permitimos. Por eso siempre en unidad hemos salido a combatir esta situación y con un acampe histórico que le dio una cachetada al gobierno nacional y provincial, no pueden hacer más la vista gorda. Tuvieron que aceptar que hay pobres, desocupados y trabajadores que tienen un salario y no les alcanza para comer".

►TE PUEDE INTERESAR: Los discursos del 1 de mayo en Mendoza y sus lazos ocultos con el teatro japonés del medioevo

Fuente: Prensa FIT.