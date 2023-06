EDICTO: GODOY MARIA DELIA CONTRA HEREDEROS DE MARTINEZ HUMBERTO POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA - EXPTE. Nº 313790

EXPTE. Nº 313790 caratulados “GODOY MARIA DELIA CONTRA HEREDEROS DE MARTINEZ HUMBERTO POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA” a fin que por intermedio de quien corresponda se proceda a NOTIFICAR a los PRESUNTOS HEREDEROS del causante HUMBERTO MARTINEZ, la siguiente resolución: Mendoza, 05 de junio de 2023. AUTOS Y VISTOS: …RESUELVO: I- Aprobar la informacion sumaria rendida en autos y en consecuencia declarar a los herederos del Sr. HUMBERTO MARTINEZ, como personas inciertas y de domicilio ignorado (art. 69 del CPCYT.). II- Notifiquese la presente resolucion y el decreto que ordena el traslado de la demanda por edictos a publicarse en el Boletin Oficial y Diario Uno por tres veces. III- Oportunamente dese intervencion al Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. NOTIFIQUESE. .- Y A TERCEROS INTERESADOS el decreto que a continuación se transcribe en su parte pertinente y que dice: “MENDOZA, 12 de septiembre de 2022. … De la demanda interpuesta mediante identificador Identificador: TKIZI31146 e Identificador: XVZKB31146, corrase TRASLADO a los herederos del Titular Registral por el termino de VEINTE DIAS para que comparezcan, respondan, ofrezcan pruebas y constituyan domicilio legal dentro del radio de este Juzgado bajo apercibimiento de ley (arts. 21, 74, 75, 160, 209, 210 y cc. del CPCCyT) Tengase presente la prueba ofrecida y lo demas expuesto para su oportunidad. Hagase saber a los presentantes que deberan denunciar direccion electronica y matricula profesional en la que se constituye domicilio procesal electronico (art. 21 y 156 inc 1 del CCCyT). Asimismo, y a los fines facilitar la comunicacion con el Tribunal, solicitar a las partes que denuncien en autos numero de telefono de los profesionales y sus representados. Hagase saber a posibles interesados la existencia del presente juicio en el que se pretende usucapir el inmueble ubicado en CALLE COLON 1239, DISTRITO CIUDAD, DEPARTAMENTO DE MAIPU, MENDOZA, por edictos a publicarse en el Boletin Oficial y Diario LOS ANDES, por CINCO DIAS en forma alternada (art.72 CPCCyT). Una vez vencido el plazo precedente dese intervencion al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados. Citese al Gobierno de la Provincia de Mendoza en la persona del Sr. Gobernador, al Sr. Fiscal de Estado, y a la Municipalidad de MAIPU, en la persona del Sr. Intendente. Comuniquese la promocion de la presente demanda al Registro de la Propiedad Inmueble, al solo efecto de la anotacion de litis prevista por el art. 1905 del C.C.Y.C.N. y art. 209 inc. c) del C.P.C.C.Y.T. OFICIESE. …NOTIFIQUESE FDO.ANA CAROLINA DI PIETRO”.-