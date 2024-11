EDICTO: ARRIAGADA SERGIO OMAR C/ OLMOS DANIEL Y VILLAFAÑE MONICA SANDRA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 266.173

AUTOS N° 266.173 CARATULADOS, ARRIAGADA SERGIO OMAR C/ OLMOS DANIEL Y VILLAFAÑE MONICA SANDRA P/ PRE SR. JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 266.173 caratulados “ARRIAGADA SERGIO OMAR C/ OLMOS DANIEL Y VILLAFAÑE MONICA SANDRA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 03 de octubre de 2022.- VISTOS:… RESULTA:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I.- Hacer lugar a la acción deducida por el Sr. SERGIO OMAR ARRIAGADA contra los Sres. DANIEL OLMOS y MONICA SANDRA VILLAFAÑE, y en consecuencia, declarar que sin perjuicio del derecho de terceros, ha operado la prescripción adquisitiva a su favor, respecto del inmueble ubicado en calle Federico Serpa Sur Nº 138, Bº Solar 27, Luján de Cuyo, Mendoza, inscripto a nombre de los demandados al Asiento A-01 de la Matrícula Nº 0600093732 y 93.732, de Luján de Cuyo, Mendoza, Nomenclatura Catastral 06-01-03-0137-000014-0000-9, constante de una superficie según mensura de 245,23 m2 y según título 3857.40 m2, y que se encuentra individualizado en el plano n° EX-201904097808-GDEMZA-DGCAT_ATM.- II.- Determinar como fecha de adquisición del dominio por prescripción adquisitiva respecto del inmueble individualizado en el resolutivo precedente, el día 18 de mayo de 2020 (art. 1905 Cód. Civ. y Com. y art. 210 inc. “a” del CPCCyT).- … V.- Hágase saber a los interesados que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 45 de la Ley 5908 y evitar la inscripción registral provisional, deberán contar con certificado catastral vigente (con antigüedad inferior a seis meses desde su emisión).- NOTIFÍQUESE.- Dra. JORGELINA IERMOLI BLANCO Juez” DATOS DEL INMUEBLE: Ubicación: Federico Serpa Sur Nº 138, Bº Solar 27, Luján de Cuyo, Mendoza Datos de Inscripción: Asiento A-01 de la Matrícula Nº 0600093732 y 93.732, de Luján de Cuyo, Mendoza Titular Registral: OLMOS DANIEL DNI 11.043.514 Y VILLAFAÑE MONICA SANDRA DNI 17.780.322