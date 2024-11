EDICTO: ADMINISTRACIÓN DE HABERES SA C/ CORNEJO RICARDO JABIER P/ CAMBIARIA - Autos N° 29.708

Dr. Raúl Martín Da Via, JUEZ DE PAZ DEPARTAMENTAL DE FRAY LUIS BELTRAN PODER JUDICIAL MENDOZA, notifica por el presente a Ricardo Javier Cornejo DNI 33.462.408 de ignorado domicilio, las siguientes resoluciones de autos N° 29.708 caratulados: "ADMINISTRACIÓN DE HABERES SA C/ CORNEJO RICARDO JABIER P/ CAMBIARIA": Fojas 26, Mendoza, 6 octubre de 2.023. AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: RESUELVO: I.- Imprimir a la presente demanda el trámite previsto por el art. 234 y sgtes. del C.P.C.C.T. II.- Hacer lugar a la demanda de ejecución interpuesta por ADMINISTRACIÓN DE HABERES S.A contra el demandado Sr. CORNEJO RICARDO JAVIER, DNI N°33.462.408, ordenando prosiga el trámite del presente juicio hasta que el actor se haga íntegro pago del capital reclamado de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 46.750,00) con más la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 23.375,00) presupuestada provisoriamente para responder a intereses, gastos y costas. III.- Hágase saber al ejecutado que dentro de los CINCO DIAS HABILES contados desde su notificación deberá constituir domicilio, cumplir esta sentencia monitoria o deducir oposición escrita (arts. 21, 74, 75, 235 y cc. CPCCT). IV.-Imponer las costas al demandado vencido (cfr. arts. 35, 36 y cono. del C.P.C.C.T). V.-Regular provisionalmente los honorarios profesionales de los Dres. VIRGINIAR VILLANUEVA (MAT. 9347) y GUIDO PIERRE (MAT. 8897) en la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 9.350,00) EN PARTES IGUALES, los que se convertirán automáticamente en definitivos si el ejecutado no opone excepciones, ni la recurre y en caso de oposición de excepciones quedará sin efecto y serán reemplazados por otra definitiva una vez resueltas las excepciones (arts. 2, 7 y 19 Ley 3641). VI.- NOTIFIQUESE"- Fdo: Dr. Raúl Martín Da Via - Juez