Convocatoria a llamado de elecciones generales OSPELSSIM

La Comisión Directiva de la Obra Social del Personal de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza de Mendoza conforme acta nro 289 notifica a todos sus afiliados que ha resuelto de conformidad con lo establecido por los arts. 31 y 32 ss y cc del Estatuto , Resolución nro 1460/2021 SS Salud, normativas nacionales y provinciales la reanudación del proceso eleccionario y en tal carácter realiza Convocatoria al llamado de elecciones generales para cubrir los cargos de todos los miembros de la Comisión Directiva y sindicatura por finalización de sus mandatos , a saber : un presidente , un vicepresidente , un tesorero, dos vocales suplentes , un síndico titular y un síndico suplente Las elecciones se realizarán en este acto eleccionario por un período de cuatro años votándose lista completa.- Las elecciones para elegir nuevas autoridades para un nuevo período de cuatro años se llevarán a cabo el 9 de diciembre de 2021 en la sede de Montevideo 270, Ciudad, Mendoza de 10 a 18 hs. y en los lugares que la junta electoral habilite en caso de creerlo conveniente previa notificación de los mismos a los afiliados. La elecciónn se realizará mediante el voto secreto y personal de todos los afiliados en uno solo acto y en un mismo día. La junta electoral ya designada con anterioridad a la suspensión de los procesos eleccionarios por la autoridad Nacional, fue elegida mediante asamblea general conforme acta nro 5 y llevará adelante el proceso eleccionario. La junta electoral a partir de la publicación de la presente atenderá en la sede de la Obra Social, Montevideo 270, Ciudad, Mendoza, los días lunes y miércoles en el horario de 09:00 a 11:00 hs para cumplir con los arts. 33, 34, 36, 37,38, ss, y cc. del estatuto de esta entidad relacionados con el acto eleccionario. Art. 34 estatuto: La elección se realizará por el sistema de lista completa y el voto será secreto y directo de todos los afiliados no afectados por inhabilitaciones establecidas en la ley o en este estatuto, siempre que tengan una antigüedad como afiliado no menor de seis meses a la fecha del cierre del padrón definitivo confeccionado por la junta electoral.- Art. 36 estatuto: la lista de candidatos deberán ser presentada por triplicado ante la junta electoral por intermedio de un apoderado las que deberán contener los siguientes requisitos: cargo a ocupar , nombre y apellidos, número y clase de documento de identidad, lugar de trabajo, domicilio del lugar del trabajo, domicilio particular, profesión, categoría y oficio de ocupación y demás requisitos establecidos por el art. 11 de este estatuto y la ley 23.660, 23.661 ss y cc. Junto a la firma de conformidad de cada uno de ellos y la de la persona que actuara como apoderado.- Las listas de candidatos serán patrocinadas por el diez por ciento (10%) de la suma total del padrón original de los afiliados.- La lista de candidatos serán presentadas a la junta electoral en un plazo no mayor a los diez días posteriores al cierre del padrón definitivo, todo ello de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.- Para la adjudicación de colores, números u otras denominaciones a las listas intervinientes, se deberá tener en cuenta la agrupación que la hubiera utilizado anteriormente.- El apoderado de la lista deberá acreditar y constituir domicilio especial.- Esta convocatoria se realiza en cumplimiento de las resoluciones y normativas nacionales y provinciales como también las dictadas por la SSSalud.. Se entrega a la junta electoral padrón provisorio actualizado al día de la fecha.- Comisión Directiva de Obra Social del Personal de Empresas de Limpieza, Servicios Y Maestranza de Mendoza. Publica: 13/10/21