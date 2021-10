Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza

El Consejo Directivo del Colegio de Técnicos de la Construcción e Industria de Mendoza, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Nº 50, que se realizará el día 30 de octubre de 2021, a las 09:00 horas, y por las condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio que impiden una reunión presencial, la misma se celebrará en los términos del art.158 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación y concordantes de los organismos de contralor, a través del link oportunamente informado de la plataforma corporativa Zoom en la misma fecha y horario. A falta de quórum, la misma sesionará una hora después de la fijada con los miembros presentes, conforme lo establece el Artículo N° 30 del Estatuto vigente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de las autoridades de la Asamblea (Presidente y Secretario). 2. Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta. 3. Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al periodo comprendido entre 01/07/2020 y el 30/06/2021. Las condiciones que deben reunir los asociados para participar de la asamblea, es el cumplimiento del Art. 12, Incisos. b) y c), del Estatuto Social vigente. A tales efectos, los Asociados podrán cancelar sus deudas hasta las 13:00 horas del día 20 de octubre de 2021. Los asociados deben cursar con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada en la convocatoria al acto asambleario, su e-mail de contacto para poder enviarles el link a su debido momento, que les permitirá ingresar a la Asamblea. Publica: 19/10/21