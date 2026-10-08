El gobierno argentino ratificó su alineamiento comercial con las principales potencias occidentales al firmar una declaración conjunta impulsada por Estados Unidos junto a otras 13 economías para abordar la producción excesiva en sectores clave de la industria global.
Argentina firmó un pacto con Estados Unidos y otros 13 países por la sobreproducción industrial
Argentina adhirió a una declaración lanzada en el marco del G20 que advierte sobre las distorsiones del comercio causadas por subsidios industriales estatales
El entendimiento multilateral se cerró durante un encuentro de representantes de comercio del G20 realizado en Milwaukee, Estados Unidos, y contó con la adhesión de Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido, la Unión Europea, la Argentina y la administración norteamericana.
El impacto de la sobreproducción en el comercio internacional
La declaración conjunta difundida por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fundamenta que diversas economías sufren capacidad instalada que supera de forma persistente la demanda mundial. El documento señala que este escenario obedece a intervenciones gubernamentales ajenas a las dinámicas del libre mercado, las cuales terminan generando una oferta inflada en los mercados internacionales.
Los países firmantes alertaron que esta clase de distorsiones abarata de forma artificial los valores globales, desalienta inversiones privadas sostenibles y desplaza empleos en las distintas actividades industriales locales. Si bien el documento oficial no menciona expresamente a ninguna nación en particular, la descripción técnica coincide con las críticas habituales formuladas hacia las políticas industriales y los subsidios estatales característicos de la economía de China para la producción excesiva.
Entre las actividades productivas señaladas con mayor preocupación dentro del texto multilateral figuran la fabricación automotriz, los vehículos eléctricos, las baterías, la industria química, los semiconductores básicos y los paneles solares, rubros con fuerte peso productivo en la región asiática.
La respuesta de Estados Unidos frente a la oferta excedente
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que la presencia sostenida de oferta excedente afecta el rendimiento de los sectores fabriles y atenta contra el nivel de vida de los trabajadores en las economías afectadas por esta producción excesiva. De acuerdo con el pronunciamiento, la alta concentración geográfica de la fabricación representa también un factor de vulnerabilidad económica frente a eventuales restricciones o medidas coercitivas sobre el suministro global.
Para canalizar el trabajo técnico, los Estados firmantes formalizarán mesas sectoriales en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Antes de que finalice el año, las representaciones técnicas avanzarán en el intercambio informativo, la identificación de vacíos estadísticos y el diseño de herramientas defensivas para proteger la fabricación local de cada país.
El pronunciamiento rescata consensos alcanzados precedentemente por el bloque del G20 en 2016 con relación a la industria siderúrgica, extendiendo en esta oportunidad los criterios analíticos hacia las tecnologías vinculadas a la transición energética y la electrónica.
Acciones sobre las cadenas globales de suministros
De forma complementaria a la agenda de capacidad industrial, la Argentina firmó un segundo acuerdo trilateral junto a Estados Unidos y México destinado a erradicar de las cadenas de suministro aquellos bienes manufacturados mediante esquemas de trabajo forzado para evitar la producción excesiva y desleal.
Las autoridades gubernamentales coincidieron en que la circulación de mercaderías elaboradas bajo condiciones de vulneración de derechos representa una contravención ética e introduce ventajas desleales en los precios de exportación. Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúan en torno a los 28 millones la cantidad de personas sometidas a explotación laboral en el ámbito mundial.
A partir de esta firma, los tres países prevén promover dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) mecanismos de intercambio de información aduanera y herramientas de verificación fronteriza para consolidar estándares de transparencia en el comercio internacional.
En pocas palabras
- Argentina firma pacto: el país adhirió a una declaración internacional del G20 contra la sobreproducción industrial.
- Distorsiones comerciales: el acuerdo alerta sobre subsidios estatales que generan oferta inflada y desleal.
- Acuerdos complementarios: se acordó erradicar el trabajo forzado en cadenas de suministro globales.