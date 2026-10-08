Argentina firmó un pacto con Estados Unidos y otros 13 países por la sobreproducción industrial

Los países firmantes alertaron que esta clase de distorsiones abarata de forma artificial los valores globales, desalienta inversiones privadas sostenibles y desplaza empleos en las distintas actividades industriales locales. Si bien el documento oficial no menciona expresamente a ninguna nación en particular, la descripción técnica coincide con las críticas habituales formuladas hacia las políticas industriales y los subsidios estatales característicos de la economía de China para la producción excesiva.

Entre las actividades productivas señaladas con mayor preocupación dentro del texto multilateral figuran la fabricación automotriz, los vehículos eléctricos, las baterías, la industria química, los semiconductores básicos y los paneles solares, rubros con fuerte peso productivo en la región asiática.

La respuesta de Estados Unidos frente a la oferta excedente

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que la presencia sostenida de oferta excedente afecta el rendimiento de los sectores fabriles y atenta contra el nivel de vida de los trabajadores en las economías afectadas por esta producción excesiva. De acuerdo con el pronunciamiento, la alta concentración geográfica de la fabricación representa también un factor de vulnerabilidad económica frente a eventuales restricciones o medidas coercitivas sobre el suministro global.

Para canalizar el trabajo técnico, los Estados firmantes formalizarán mesas sectoriales en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Antes de que finalice el año, las representaciones técnicas avanzarán en el intercambio informativo, la identificación de vacíos estadísticos y el diseño de herramientas defensivas para proteger la fabricación local de cada país.

El pronunciamiento rescata consensos alcanzados precedentemente por el bloque del G20 en 2016 con relación a la industria siderúrgica, extendiendo en esta oportunidad los criterios analíticos hacia las tecnologías vinculadas a la transición energética y la electrónica.

Acciones sobre las cadenas globales de suministros

De forma complementaria a la agenda de capacidad industrial, la Argentina firmó un segundo acuerdo trilateral junto a Estados Unidos y México destinado a erradicar de las cadenas de suministro aquellos bienes manufacturados mediante esquemas de trabajo forzado para evitar la producción excesiva y desleal.

Las autoridades gubernamentales coincidieron en que la circulación de mercaderías elaboradas bajo condiciones de vulneración de derechos representa una contravención ética e introduce ventajas desleales en los precios de exportación. Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúan en torno a los 28 millones la cantidad de personas sometidas a explotación laboral en el ámbito mundial.

A partir de esta firma, los tres países prevén promover dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) mecanismos de intercambio de información aduanera y herramientas de verificación fronteriza para consolidar estándares de transparencia en el comercio internacional.