Cómo preparar Mayonesa de zanahoria casera: la receta saludable con 7 ingredientes especiales

Entre las recetas caseras más originales para darle un toque diferente a las comidas se encuentra la mayonesa de zanahoria, un aderezo cremoso, sabroso y de llamativo color naranja que se prepara con pocos ingredientes y en simples pasos.
Esta preparación es una alternativa para quienes buscan incorporar más vegetales a sus comidas y reemplazar la clásica mayonesa en diferentes platos. Su textura ligera y su sabor suave permiten combinarla con una gran variedad de preparaciones.
Receta de mayonesa de zanahoria casera
Estos son los ingredientes necesarios para poder hacer esta receta, que son fáciles de conseguir:
Ingredientes
- 2 zanahorias grandes
- 1 huevo fresco (opcional)
- 1/2 taza de aceite de girasol o de oliva suave
- 1 cda. de jugo de limón
- 1 diente de ajo (opcional)
- Sal
- Pimienta
Receta de mayonesa de zanahoria casera: el paso a paso
- Primero, pela las zanahorias y corta en rodajas finas. Cocina en agua durante unos 15 o 20 minutos hasta que queden bien tiernas.
- Lleva las zanahorias cocidas a una licuadora o vaso de un mixer. Si decides utilizar huevo, es momento de agregarlo.
- Procesa los ingredientes e ve agregando de a poco el aceite a modo de lluvia, para lograr que la mezcla emulsione. Si pretendes obtener una mayonesa de zanahoria más líquida, hay que agregar más aceite.
- Suma el jugo de limón, sal, pimienta y diente de ajo, si es que decides utilizarlo. Sigue mezclando hasta obtener una consistencia cremosa.
- Para terminar, se puede agregar un poquito de agua o más jugo de limón, si la mayonesa queda espesa y no es de la textura que buscas.
Cómo usar la mayonesa de zanahoria
La mayonesa de zanahoria es un aderezo muy versátil que puede utilizarse en numerosas preparaciones. Es ideal para acompañar platos fríos, ensaladas, verduras, papas y picadas.
También combina muy bien con hamburguesas de carne o vegetarianas, sándwiches, wraps y tostadas. Su intenso color naranja permite darle una presentación diferente y atractiva a cualquier plato.
En pocas palabras
- Receta original: Prepara mayonesa de zanahoria casera, una alternativa naranja a la clásica.
- Ingredientes clave: Lleva zanahorias, aceite, limón, y opcionalmente huevo y ajo.
- Usos versátiles: Ideal para acompañar ensaladas, sándwiches, hamburguesas y tostadas.
Resumen generado por Thinkindot AI