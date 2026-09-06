Cómo preparar Mayonesa de zanahoria casera: la receta saludable con 7 ingredientes especiales

Esta preparación es una alternativa para quienes buscan incorporar más vegetales a sus comidas y reemplazar la clásica mayonesa en diferentes platos. Su textura ligera y su sabor suave permiten combinarla con una gran variedad de preparaciones.

Receta de mayonesa de zanahoria casera

Estos son los ingredientes necesarios para poder hacer esta receta, que son fáciles de conseguir: