Los objetivos de desarrollo de la GDI dan frutos

“Esta capacitación me brindó valiosas habilidades digitales y la confianza necesaria para alcanzar mis sueños”, señaló Hasan, según una declaración citada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un informe publicado en su sitio web.

La capacitación se brindó a través de un proyecto denominado “Apoyo a los medios de vida de las comunidades urbanas de bajos ingresos de Bangladesh”, que recibe apoyo de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de China a través del Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur.

El fondo es uno de los mecanismos de financiamiento que respaldan la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI, por sus siglas en inglés), que este año cumple cinco años.

El presidente chino, Xi Jinping, propuso la iniciativa en un discurso por video ante el debate general del 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2021.

“El desarrollo es la clave para la felicidad del pueblo”, afirmó Xi. En esa ocasión, planteó seis principios rectores: priorizar el desarrollo, adoptar un enfoque centrado en el pueblo, garantizar que los beneficios alcancen a todos, promover un desarrollo impulsado por la innovación, fomentar la convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza y tomar acciones orientadas a los resultados.

La iniciativa busca acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante la cooperación en áreas como la reducción de la pobreza, el desarrollo verde, la industrialización, la economía digital y la conectividad.

En junio de 2022, durante el Diálogo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Global, Xi anunció que China transformaría el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur en el Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur y añadiría u$s 1.000 millones a este fondo a base de los u$s 3.000 millones ya comprometidos.

China y sus socios han implementado más de 2.000 proyectos y brindado capacitación a más de 200.000 profesionales desde el lanzamiento de la GDI hace cinco años, beneficiando a personas de más de 120 países, afirmó Xi en la XVIII Cumbre del BRICS, celebrada el mes pasado en Nueva Delhi, capital de India.

Xi instó a los países del Sur Global a promover un desarrollo centrado en el pueblo y avanzar en la implementación de la Agenda 2030. También señaló que China continuará implementando la GDI para compartir oportunidades y prosperar junto con otros países.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, durante los últimos cinco años, más de 130 países y organizaciones internacionales han expresado su apoyo a la GDI y participado en iniciativas relacionadas, mientras que casi 100 países y organizaciones internacionales y regionales han firmado documentos de cooperación sobre la GDI con China.

El Grupo de Amigos de la Iniciativa para el Desarrollo Global se ha ampliado a 88 países, y China ha establecido más de 30 mecanismos y plataformas de cooperación para ayudar a los países del Sur Global a fortalecer sus capacidades de desarrollo.

El énfasis en un desarrollo inclusivo ayuda a explicar el creciente apoyo a la iniciativa, según Abbey Makoe, fundador de la Red de Medios del Sur Global.

En un artículo publicado en Independent Online, un sitio de noticias sudafricano, Makoe señaló que, en medio de la fragmentación y los conflictos internacionales, la GDI ofrece una base para la cooperación en torno a objetivos de desarrollo compartidos. La describió como “un imán para la cooperación global basada en la coexistencia pacífica”.

En Burkina Faso, la cooperación con China refleja los principios de la GDI al responder a las prioridades nacionales de desarrollo, escribió Nadege Yameogo, periodista del diario nacional de Burkina Faso Sidwaya, en un comentario.

Yameogo señaló que el apoyo chino a la agricultura contribuye a los esfuerzos de Burkina Faso por alcanzar la soberanía alimentaria, mientras que los proyectos de energía solar respaldan la independencia energética y una transición verde adaptada a las condiciones locales.

Según la periodista, los resultados más amplios de la GDI demuestran la credibilidad del enfoque de China: compromisos claros seguidos de acciones concretas.

Por ZHAO JIA.