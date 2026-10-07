Evolución del sector manufacturero de Anhui

Esta transición permite vislumbrar el gran cambio que atraviesa Anhui, una provincia del interior que se ha convertido en uno de los centros manufactureros de más rápido crecimiento de China.

Las fábricas más avanzadas del país no están perdiendo importancia, pero cada vez son menos visibles los factores que determinan su competitividad: la química que hay dentro de una película, el algoritmo detrás de la planificación de la producción, los datos que transmite un robot de soldadura o un sistema de inteligencia artificial que determina si algo en la línea requiere atención.

En otras palabras, la fábrica ya no está definida simplemente por sus paredes.

Anhui Heli Co tiene sus orígenes en 1958 y es uno de los mayores fabricantes de carretillas elevadoras de China. En 2025, vendió 394.500 vehículos y generó ingresos por más de 19.800 millones de yuanes (u$s 2.950 millones), según la empresa.

Durante décadas, una fábrica como la de Heli dependió en gran medida de algo difícil de plasmar en un balance: la experiencia humana.

Un gerente de producción experimentado sabía qué lote estaba demorado. Un técnico veterano podía darse cuenta, por el sonido, de que una máquina no funcionaba correctamente. Los encargados de distribución recorrían la planta para detectar dónde se habían formado cuellos de botella.

Ahora, gran parte de esa información se incorpora a lo que Heli describe como un “cerebro digital”.

Yin Bin, subdirector del departamento de tecnología informática de Anhui Heli, afirmó: “A través de este cerebro digital podemos conectar los datos de todo el proceso de producción. Ahora una carretilla elevadora puede dejar un registro digital que muestra cuándo comenzó su producción, qué robot la soldó y qué corriente y voltaje se utilizaron durante el proceso”.

“Los propios datos nos indican qué está sucediendo”, señaló Yin.

En la fábrica de Nio en Hefei, la misma idea se aplica a la fabricación de automóviles, una industria que durante más de un siglo se ha basado en el principio de la repetición.

Solo el taller de carrocería cuenta con 941 robots, mientras que los procesos de ensamblaje están completamente automatizados y varias plataformas y modelos de vehículos pueden avanzar simultáneamente por las líneas de producción.

Nio señaló que alrededor del 80% de los procesos de fabricación de la planta cuentan con sistemas de toma de decisiones impulsados por inteligencia artificial, que utilizan algoritmos industriales desarrollados internamente, modelos fundacionales y modelos especializados de inteligencia artificial.

Wang Peng, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing, afirmó: “La próxima competencia entre las economías no se centrará simplemente en quién posee más fábricas. Se tratará de quién desarrolla los materiales que se utilizan en ellas, quién crea el software industrial, quién puede convertir los datos de las fábricas en conocimiento útil y quién puede organizar cadenas de suministro cada vez más complejas sin perder velocidad ni calidad”.

Por CHENG YU y ZHU LIXIN.