El osmanto preserva recuerdos y sustenta vidas

Aquel otoño, también preparó miel y vino de osmanto. Cuando los probó esta primavera, el sabor se había suavizado, pero aún conservaba el dulzor de las flores.

Para Zhao, el osmanto es una forma de preservar recuerdos. Para otros, es una profesión para toda la vida.

Zhu Mingchuan, vicepresidente de la Asociación de Flores de Chengdu, en la provincia de Sichuan, es cultivador de osmanto de segunda generación. Su padre comenzó a plantar estos árboles en 1986, seleccionando variedades y cultivando los plantines hasta que alcanzaran la madurez. Zhu se incorporó al negocio familiar después de graduarse de la universidad en 2009 y decidió que valía la pena continuar con la actividad.

“El osmanto tiene una fragancia intensa y colores delicados, y es apreciado por la mayoría de las personas. En la cultura china, además, simboliza la buena fortuna”, señaló el hombre de 38 años.

El ciclo anual de la flor, que aparece con los primeros aires frescos del otoño, ha vinculado durante mucho tiempo al osmanto con el Festival de Medio Otoño, que se celebra el día 15 del octavo mes del calendario chino. Su floración coincide con la época en que las familias se reúnen y la Luna alcanza su mayor plenitud.

La flor y la Luna están asociadas desde tiempos antiguos. El clásico Huainanzi, de la dinastía Han (206 a. C.-

220 d. C.), registra una leyenda sobre un árbol de osmanto que crece en la Luna, un mito que refleja la perdurable fascinación de la humanidad por el satélite.

Si el mito confiere al osmanto un aire de misterio, su serena belleza le aporta un carácter poético.

La poeta Li Qingzhao de la dinastía Song (960-1279) escribió sobre la flor: “Pálida, de un amarillo tenue, delicada a su manera. Distante y remota, solo deja su fragancia. ¿Para qué hace falta el verde pálido o el rojo intenso? Es la flor más hermosa, la primera en destacar”.

El otoño le otorga al árbol gran parte de su fuerza cultural. Es la estación de la cosecha, y las flores de osmanto son principalmente amarillas y rojas, colores tradicionalmente asociados con la riqueza y la buena fortuna, explicó Zhu.

Cuando las condiciones son favorables, el cultivo de osmanto puede ir mucho más allá de ser una actividad de jardín. En ningún lugar esto resulta más evidente que en Xianning, provincia de Hubei.

El cultivo de osmanto en la zona se remonta a más de 2.300 años, mientras que su producción a gran escala comenzó durante la dinastía Ming (1368-1644), informó el Diario Xianning en junio.

En la actualidad, Xianning alberga unos 2.500 árboles de osmanto antiguos, de más de un siglo de edad, que representan más del 90% del total nacional, además de un pequeño número de ejemplares milenarios. La ciudad produce actualmente 1.100 toneladas métricas de flores frescas de osmanto al año.

La industria del osmanto en la ciudad abarca toda la cadena de valor, desde el cultivo y el procesamiento hasta el turismo cultural. La variedad de productos se amplió desde los tradicionales dulces crujientes y pasteles de osmanto hasta productos de mayor valor agregado, como vino de osmanto, aceites esenciales, fragancias y productos para el cuidado de la piel, lo que brinda a la industria un gran potencial de mercado.

Por LI HONGYANG.