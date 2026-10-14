Cómo preparar agua de romero y qué beneficios le brinda al pelo

Además, funciona como un acondicionador natural que retiene la humedad, mejorando la textura de la fibra capilar y proporcionando mayor luminosidad. Sus antioxidantes protegen el cabello frente al daño causado por los radicales libres, la contaminación y el uso constante de herramientas de calor.

¿Cómo preparar agua de romero?

Ingredientes

3 o 4 ramas de romero fresco (o 2 cucharadas de romero seco).

(o 2 cucharadas de romero seco). 500 ml de agua (preferentemente filtrada o destilada).

(preferentemente filtrada o destilada). Un recipiente con pulverizador o atomizador limpio.

El primer paso consiste en colocar los 500 ml de agua en una olla y llévala a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición. A continuación, añade las ramas de romero, apaga el fuego y tapa la olla inmediatamente. Deja reposar la mezcla tapada durante 20 a 30 minutos (o hasta que se enfríe por completo) para conservar todos los aceites volátiles de la planta.

Filtra el líquido utilizando un colador fino para retirar todas las hojas y transfiérelo al frasco pulverizador. Te aconsejamos guardar la preparación en la heladera. Se mantendrá en óptimas condiciones durante un período de 7 a 10 días.

Puedes pulverizar esta mezcla en el pelo de diferentes maneras.

En cuanto a su aplicación, puedes pulverizar el líquido directamente sobre el cuero cabelludo limpio y húmedo. Realiza suaves masajes circulares con la yema de los dedos durante 3 a 5 minutos para activar la circulación. No requiere aclarado.

También puedes usarlo después de haberte aplicado y enjuagado el shampoo y el acondicionador; o usar la preparación como una especie de bruma en las raíces del pelo para controlar la oleosidad o calmar la irritación.