Cómo preparar agua de romero y qué beneficios le brinda al pelo

El romero e ha consolidado como uno de los ingredientes naturales más usados en la cosmética capilar. Este arbusto hoy se destaca en la rutina de cuidado personal gracias a su alto contenido de antioxidantes, ácido carnosico y aceites esenciales, los cuales favorecen la salud del cuero cabelludo y mejoran el aspecto general de la melena.
Beneficios del agua de romero para el cabello
El romero promueve la microcirculación sanguínea en el cuero cabelludo. Esto facilita la llegada de nutrientes e oxígeno a los folículos pilosos, ayudando a fortalecer la raíz y a prevenir el debilitamiento capilar.
Posee propiedades antisépticas, antibacterianas y astringentes que ayudan a purificar el cuero cabelludo, equilibrando el exceso de sebo y aliviando el picor causado por la caspa.
Además, funciona como un acondicionador natural que retiene la humedad, mejorando la textura de la fibra capilar y proporcionando mayor luminosidad. Sus antioxidantes protegen el cabello frente al daño causado por los radicales libres, la contaminación y el uso constante de herramientas de calor.
¿Cómo preparar agua de romero?
Ingredientes
- 3 o 4 ramas de romero fresco (o 2 cucharadas de romero seco).
- 500 ml de agua (preferentemente filtrada o destilada).
- Un recipiente con pulverizador o atomizador limpio.
El primer paso consiste en colocar los 500 ml de agua en una olla y llévala a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición. A continuación, añade las ramas de romero, apaga el fuego y tapa la olla inmediatamente. Deja reposar la mezcla tapada durante 20 a 30 minutos (o hasta que se enfríe por completo) para conservar todos los aceites volátiles de la planta.
Filtra el líquido utilizando un colador fino para retirar todas las hojas y transfiérelo al frasco pulverizador. Te aconsejamos guardar la preparación en la heladera. Se mantendrá en óptimas condiciones durante un período de 7 a 10 días.
En cuanto a su aplicación, puedes pulverizar el líquido directamente sobre el cuero cabelludo limpio y húmedo. Realiza suaves masajes circulares con la yema de los dedos durante 3 a 5 minutos para activar la circulación. No requiere aclarado.
También puedes usarlo después de haberte aplicado y enjuagado el shampoo y el acondicionador; o usar la preparación como una especie de bruma en las raíces del pelo para controlar la oleosidad o calmar la irritación.